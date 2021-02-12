Тарифы на медуслуги возрастут: за что будут доплачивать украинцы

На следующей неделе Кабмин рассмотрит новую программу медицинских гарантий на 2021 год.

Ее сейчас дорабатывает Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ), и там заявляют, что в некоторых случаях тарифы на медуслуги повысят в 1,5- 2 раза.

В НСЗУ говорят, что одно из приоритетных направлений — это медицинская помощь в сложных неонатальных случаях, а потому она оплачивается по высшему тарифу. Так, один случай ухода за новорожденным весом до 1500 граммов будет оплачиваться в размере 135 тыс. Сейчас это оценивается в 20 700−98 500 грн.

Тариф на роды также будет увеличен — с 8 тыс. до 10 тыс. Грн. Эта сумма не учитывает все расходы и не может учитывать, поскольку она средняя. Один случай может обойтись в 100 тыс. грн, а другой может стоить и дешевле 8 тысяч.

Также в новом пакете «Стоматологическая помощь взрослым и детям» программой медгарантий предусматривается возможность получить бесплатные стоматологические услуги. Но только в определенных случаях. Если у пациента диагностирована: пульпит, перелом зуба, невралгия тройничного нерва, химический ожог слизистой рта, слюнно-каменная болезнь, карбункул или фурункул, травмы мягких тканей челюстно-лицевой области.

Ни протезирование, ни установка брекетов бесплатно не будет — им просто откажут в бесплатном лечении.

Тариф для лечения острого мозгового инсульта теперь будет зависеть от оказанной помощи — в случае проведения лечебных эндоваскулярных вмешательств он составит 99 тыс. грн. Это современный метод удаления сгустка крови, который повышает шансы на полноценное выздоровление пациента. Стоимость лечения инсульта с использованием тромболитической терапии составит 42 тыс грн.

Также будет разделяться стоимость услуг по лечению острого инфаркта миокарда. В случае проведения стентирования тариф составит 32 тыс. грн. При этом стенты будут и в дальнейшем закупаться централизованно.