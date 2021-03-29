УЗ ожидает 3,6 миллиарда доходов в этом году — утвердили финплан

Кабинет Министров на заседании 31 марта принял финансовый план Укрзализныци, которым, в частности, предусмотрены доходы компании в 2021 году на уровне 3,6 миллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

Общие доходы компании запланированы в размере 93 млрд грн, а в госбюджет и целевые фонды намечается направить 24,7 млрд грн.

Капинвестиций в этом году планируют объемом 27 млрд грн:

6,4 млрд грн на капстроительство,

5,6 млрд грн на приобретение основных средств,

5,7 млрд грн на модернизацию основных средств,

5,2 млрд грн на капремонт,

3,4 млрд грн — на обновление подвижного состава.

«Среди основных проектов: начало большой электрификации железных дорог. Это участки Долинская — Николаев и Изов — Госграница, закупка крупной партии пассажирских вагонов за средства, выделенные из госбюджета, модернизация локомотивов и ремонт грузовых вагонов», — прокомментировал планы УЗ по капинвестициям на 2021 год и. о. председателя правления Иван Юрик.

В частности, планируется приобрести около 80 пассажирских вагонов, обновить около 23,5 тыс. грузовых вагонов, 451 пассажирский вагон, 2 скоростных электропоезда Škoda, 318 локомотивов, 76 секций моторвагонного подвижного состава, 6 дизель-поездов и 3 рельсовых автобуса.