Как изменилась стоимость квартир в Киеве и пригороде (инфографика)

В сфере недвижимости март — хороший месяц. Обычно в этот период активно идут продажи, поэтому цена если и двигается, то обычно вверх, так как сложностей со спросом не наблюдается. Аналогично было и в прошлом году — и в целом по Киевскому региону, и в Киеве, и отдельно в пригороде цена показала рост.

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В этом году вышла немного нестандартная ситуация с мартовскими ценами. В целом по региону цена практически не изменилась (-0,2% к февралю). Итоговая средняя цена предложений киевского региона в марте составила 26 686 грн за метр квадратный.

Стоимость жилья в столице. В Киеве средняя цена предложения также не изменилась по сравнению с прошлым месяцем и осталась на уровне 41 230 грн/м кв. Однако, если рассмотреть динамику цен предложений по классам, то можно увидеть, что практически по всем классам жилья, кроме «элита», цена просела в среднем на 1,3%. А это уже нехарактерная картина для марта.



Динамика средней цены столичного региона

Динамика по классам жилья:

элит-класс жилья в Киеве за март подорожал на 1,1% к предыдущему месяцу, средняя цена предложения на рынке столицы по такому жилью составила 82 633 грн/м кв.;

больше остальных классов в цене потерял эконом. Цены на жилье этого класса за март снизились на 2,2%, остановившись на отметке в 26 325 грн/м кв.;

чуть менее в цене потерял бизнес — средняя цена снизилась на 1,4% и составляет 44 471 грн/м кв.;

минимально изменилась цена в комфорт-классе, всего -0,2%.



Динамика средней цены предложения пригорода

Пригород. Тут мартовские цены подросли в среднем на 1,3% и по результатам месяца находятся на уровне 20 061 грн/м кв.

В столичном регионе так же, как и в Киеве, выделился элит-класс — только в этом классе за март не было зафиксировано изменение средней цены предложения. Кстати, тут не происходит изменений по средней цене еще с декабря прошлого года.

Наиболее заметно подросли цены в эконом сегменте жилья пригорода — 3,4%, средняя цена предложения в марте составила 17 402 грн/м кв. Цены комфорт-класса прибавили 1,3% относительно февраля (20 484 грн/м кв.), а средняя цена по бизнес-классу увеличилась на 0,2%, составив 23 622 грн/м кв.

*На графиках указана динамика цены по готовым 1к и 2к квартирам площадью 35−75 м кв.

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