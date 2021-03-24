ТОП-5 городов Украины для ІТ-специалистов (инфографика)

Аналитики портала dou.ua провели исследования по лучшим городам для айтишников в Украине и рассказали о главных преимуществах и недостатках этих городов.

1. Ивано-Франковск — город, ИТ-специалисты больше всего готовы рекомендовать для жизни, у него самый высокий показатель среди всех исследуемых городов — 8,8 балла из 10 (средний — 6,7 балла). Медианные месячные зарплаты специалистов здесь составляют $ 1 400.

Город может похвастаться неплохими показателями развития ИТ-сообщества, относительно невысокой стоимостью жилья — как для аренды так и для покупки:

например, однокомнатная квартира в новостройке здесь стоит $ 17,3 тыс.;

специалисты подсчитали также, сколько месяцев надо работать для приобретения 1-комн. квартиры — в Ивано-Франковске для этого понадобится 12 месяцев;

стоимость коммуналки айтишники оценили на 4,12.

2. Львов вполне ожидаемо оказался в начале рейтинга, ведь это город на втором месте по размеру зарплат в ИТ и уступает по этому показателю только Киеву (медианная зарплата составляет $ 1825 во Львове против $ 2300 в Киеве) и хорошим развитием местной ИТ-сообщества.

Здесь проживает 15% украинских айтишников. В 2019—2020 годах 436 компаний из Львова разместили почти 15 тысяч вакансий.

Стоимость приобретения 1-комн. квартиры здесь составляет $ 34 180, а для того, чтобы такую приобрести, специалистам понадобится 19 месяцев.

Аренда 1-комнатки и 2-комнатки составляет $ 8 000 и $ 9 500 в год соответственно.

Когда речь о негативных аспектах, жители Львова прежде всего вспоминают плохую транспортную инфраструктуру (66% опрошенных так считают). Горожане недовольны пробками, качеством дорог (2,5 балла из 5).

3. Винница. Винницу жители любят прежде всего за чистоту и ухоженность (так считают 40% опрошенных ИТ-специалистов), удобные размеры города (49%), считают, что она динамично развивается (54%). Медианные зарплаты ИТ-специалистов здесь составляют $ 1 340.

Однокомнатная квартира в новостройке здесь стоит около $ 28 тыс. — на нее местным специалистам придется работать 21 месяц.

Аренда 1-комнатки и 2-комнатки стоит здесь 5 $ 900 и $ 7 000 в год соответственно.

Респонденты из Винницы считают малый размер ИТ-сообщества и уровень зарплат в отрасли одними из основных недостатков города. Также им не нравится удаленность города от крупных рекреационных зон (оценена на 3 балла против 3,2 в среднем для всех городов).

4. Харьков предлагает много возможностей для профессионального развития ИТ-специалиста: неплохие зарплаты ($ 1600 в месяц), большое количество вакансий (почти 18 тысяч вакансий на ДОУ в 2019—2020 годах), ИТ-компаний (464, по данным ДОУ, больше — только в Киеве).

Приобретение 1-комн. квартиры здесь обойдется в $ 25 689, а аренда такой — $ 6 500 в год.

Примерно половина опрошенных недовольны состоянием инженерных сетей и экологической ситуацией. Другой минус Харькова типичен для крупных городов-высокая стоимость недвижимости (хотя и несколько ниже, чем в других городах-миллионниках).

5. Тернополь обязан высокой позиции в рейтинге хорошему состоянию городских пространств и коммуникаций, медицинской системе. Медианная зарплата специалиста составляет $ 1 000, здесь живут и работают лишь 0,6% от всех украинских ИТ-специалистов.

Заработать на однокомнатную айтишники Тернополя могут за 21 месяц — на это им потребуется в среднем $ 20 983. Аренда жилья здесь относительно дешевая — $ 5 106.

Основным недостатком города является слабое развитие ИТ-сообщества и небольшие возможности для профессионального роста.

Киев – абсолютный чемпион по возможностям для ИТ-специалистов — в рейтинге занял 7 место. Готовность рекомендовать город составляет 7,8 балла из 10 (средний для всех городов показатель — 6,7 балла). Медианные зарплаты ИТ специалистов здесь составляют $ 2 300 в месяц. Купить квартиру с одной комнатой местные специалисты смогут в среднем за $ 47 601 — на это им потребуется 21 месяц. Поэтому самая высокая стоимость недвижимости среди исследуемых городов-основной недостаток этого города.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫