ТОП-5 городов Украины для ІТ-специалистов (инфографика)

Аналитики портала dou.ua провели исследования по лучшим городам для айтишников в Украине и рассказали о главных преимуществах и недостатках этих городов.
1. Ивано-Франковск — город, ИТ-специалисты больше всего готовы рекомендовать для жизни, у него самый высокий показатель среди всех исследуемых городов — 8,8 балла из 10 (средний — 6,7 балла). Медианные месячные зарплаты специалистов здесь составляют $ 1 400.
Город может похвастаться неплохими показателями развития ИТ-сообщества, относительно невысокой стоимостью жилья — как для аренды так и для покупки:
2. Львов вполне ожидаемо оказался в начале рейтинга, ведь это город на втором месте по размеру зарплат в ИТ и уступает по этому показателю только Киеву (медианная зарплата составляет $ 1825 во Львове против $ 2300 в Киеве) и хорошим развитием местной ИТ-сообщества.
Здесь проживает 15% украинских айтишников. В 2019—2020 годах 436 компаний из Львова разместили почти 15 тысяч вакансий.
3. Винница. Винницу жители любят прежде всего за чистоту и ухоженность (так считают 40% опрошенных ИТ-специалистов), удобные размеры города (49%), считают, что она динамично развивается (54%). Медианные зарплаты ИТ-специалистов здесь составляют $ 1 340.
4. Харьков предлагает много возможностей для профессионального развития ИТ-специалиста: неплохие зарплаты ($ 1600 в месяц), большое количество вакансий (почти 18 тысяч вакансий на ДОУ в 2019—2020 годах), ИТ-компаний (464, по данным ДОУ, больше — только в Киеве).
5. Тернополь обязан высокой позиции в рейтинге хорошему состоянию городских пространств и коммуникаций, медицинской системе. Медианная зарплата специалиста составляет $ 1 000, здесь живут и работают лишь 0,6% от всех украинских ИТ-специалистов.
Киев – абсолютный чемпион по возможностям для ИТ-специалистов — в рейтинге занял 7 место. Готовность рекомендовать город составляет 7,8 балла из 10 (средний для всех городов показатель — 6,7 балла). Медианные зарплаты ИТ специалистов здесь составляют $ 2 300 в месяц. Купить квартиру с одной комнатой местные специалисты смогут в среднем за $ 47 601 — на это им потребуется 21 месяц. Поэтому самая высокая стоимость недвижимости среди исследуемых городов-основной недостаток этого города.
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