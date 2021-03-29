Новая программа медгарантий: какие услуги с 1 апреля будет оплачивать государство

С 1 апреля в Украине заработает новая Программа медицинских гарантий, которая предусматривает 35 пакетов медицинских услуг. Три пакета будут новые, а еще пять – выделены из уже имеющихся.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной службы здоровья Украины.
Появились новые медуслуги:
Среди пяти услуг, которые были выделены из имеющихся пакетов:
Как и в прошлом году, Программа медицинских гарантий будет охватывать такие виды медицинской помощи, как: первичная, специализированная и высокоспециализированная помощь, экстренная, паллиативная помощь и медицинская реабилитация, медицинская помощь детям до 16 лет и медицинская помощь при беременности и родах.
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За счет государства будет оплачиваться питание пациентов в стационарах, обеспечение лекарствами и медизделиями, консультации с врачами других специальностей.
Для того чтобы воспользоваться бесплатными услугами, у пациента должна быть подписана декларация по семейным врачом. Получить услуги можно только по направлению в учреждении, у которого есть контракт с Нацслужбой здоровья. Направление не требуется в случае обращения к гинекологу, психиатру, наркологу, стоматологу, фтизиатру, педиатру. Также бесплатно, без направления и декларации с врачом оказывают экстренную медицинскую помощь.
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