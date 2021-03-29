Юлия Барабаш: инвестиции в криптовалюту. Новое время — новые возможности

Инвестиции уже несколько столетий являются надежным способом обрести пассивный доход, имея капитал, который может работать на вас.

Прошло более десятка лет, как в мире появился новый объект для вложений, помимо золота, недвижимости и полезных ископаемых. Это криптовалюты.

Первым стал Bitcoin, насчет успеха которого точилось много распри. Но, он растет и формирует рынок.

Большое количество полезных способов реализации, высокий уровень безопасности, отсутствие инфляции и регуляции единым цифровым банком, а также ряд других факторов формируют инвестиционную привлекательность для вкладчиков в крипту:

рынок инвестирования пополняется новыми игроками из Китая и Индии. Так, в октябре 2020, вслед за заявлением президента Китая о поддержке блокчейна, BTC за сутки подорожал на 40%;

на рынке криптовалют действуют те же законы и принципы, как и на фондовом рынке, и также работает технический анализ, что позволяет просчитать риски, выбрать удачное время для вложений и стратегию;

повышается доступность цифровой валюты благодаря установке уличных финансовых автоматов для проведения платежей, а также применяются новые инструменты для хранения денежных средств, развивается майнинг;

крупнейшие мировые интернет-магазины стали принимать Bitcoin, чем популяризируют валюту и повышают доверие пользователей.

С чего стоит начать потенциальному инвестору:

обладать общим уровнем эрудиции касательно криптовалют, майнинга, лидирующих монет и ситуации на рынке в целом;

определиться с суммой инвестиций и наметить стратегию;

не обязательно гнаться за BTC , а стоит приглядеться к начинающим и перспективным;

выбрать трейдера или компанию-консультанта, которая будет сопровождать вас на всех этапах, делать анализ, минимизировать риски и определит самую выгодную стратегию.

Возможные риски для инвестора

Некоторые эксперты сравнивают вклады в крипту с «МММ», называя ее «лотереей», так как эмиссия подкреплена разве что верой криптосообщества в светлое будущее и государственно не регулируется, в частности в странах СНГ.

С другой стороны это также является плюсом, влияя на доходность операций: отсутствие налогообложения на такие доходы, которое, например, существует в Швейцарии.

Как и все другие высокодоходные инструменты, криптовалюты сопряжены с высоким риском, хотя, потенциальные проценты дивидендов приглушают «голос сомнений и страхов» в головах инвесторов.

Однако, резкий обвал курса после продолжительного роста также может сыграть «против» вкладчика, повергнув его в панику.

На примере Bitcoin ярко прослеживается «бычий» тренд в 2020, несмотря на все мировые процессы. Но, если обратиться к квартальной аналитике на начало пандемии, можно видеть колоссальные спады, которые заставляли инвесторов понервничать, хотя уже к лету ситуация стабилизировалась.

Текущая ситуация на рынке

За последние 12 месяцев капитализация рынка криптовалют увеличилась почти в четыре раза, до $ 764 млрд. Общая стоимость всех альткоинов, не считая Bitcoin, выросла с $ 60 млрд до $ 225 млрд — более чем на 270%.

Я, как и многие другие профильные эксперты, считаю, что на 2021 данная тенденция сохранится.

По мнению бывшего аналитика инвестбанков Bear Stearns и JPMorgan Тона Вейса, в следующем году по самым консервативным прогнозам курс первой криптовалюты может достичь $ 100 тыс., а при благоприятном развитии событий — $ 200 тыс. и даже $ 300 тыс.

Такой прогноз достаточно футуристичен, но все может быть.

Почему я привела в пример именно Bitcoin? Первая крипта имеет колоссальный отрыв от всех последующих и на сегодня является самой безопасной, мобильной и невероятно популярной у мелких и крупных инвесторов.

За последний год его стоимость сильно увеличилась, что можно увидеть на графике выше.

Следуют за ним Ethereum, Ripple и Litecoin, на которые рекомендую обратить внимание: по сути, это выгодная возможность для тех, кому уже не угнаться за BTC, но есть желание войти в рынок.

Средневзвешенный курс на сегодня 138 USD, что вполне приемлемо для новичков. Общая картина на начало года выглядит так:

Однозначно можно сказать, что стоимость криптовалют будет расти. Однако возможны периоды некритичного падения.

Стоит учитывать и тот факт, что долгосрочные вложения от года приносят большую выгоду инвестору и практически никогда не прогорают, но для того, чтобы грамотно и безопасно совершить криптоинвестиции, необходимо заручиться поддержкой легитимной компании со всеми необходимыми лицензиями.

Все потому, что доля мошенничества в данном сегменте растет неумолимо быстро, несмотря на все меры безопасности, предпринимаемые основателями крипты. Опытные аферисты банально играют на незнании инвесторов и человеческих эмоциях.

Как отличить мошенника от сертифицированной компании с лицензиями? Главный показатель — те требования, которые вам выдвигают при регистрации аккаунта/открытии кошелька для операций с криптой. Чем их меньше, и они проще — тем опасней такая «контора», а чем жестче проверка личности и требования к инвестору, тем надежней данная площадка.

Моя личная рекомендация: всегда пролистайте в футер, у благонадежных компаний там всегда есть ссылки на ее лицензии и разрешительную документацию на осуществление деятельности.

Будьте благоразумны и инвестируйте с проверенными консультантами.

Юлия Барабаш, управляющий партнер SBSB Fintech Lawyers