Как перевести сумму сверх лимита — Finance.ua

Как перевести сумму сверх лимита Сегодня 08:02 — Финтех и Карты

Как перевести сумму сверх лимита

С 1 июня 2025 года лимит по исходящим переводам для клиентов «среднего» и «низкого риска» составляет 100 тыс. грн в месяц. Для клиентов «высокого риска» — 50 тыс. грн в месяц.

Чтобы иметь возможность переводить из банка в банк крупные суммы, нужно предоставить в банк документы, подтверждающие источник и размер доходов.

Подтверждение прибыли подразумевает получение документов/информации в электронной форме. Допускаются следующие документы:

сформированные клиентом справки ОК5 и ОК7;

налоговая декларация;

зарплатные ведомости;

подтверждение зачислений от государственных органов;

подтвержденные доходы членов семей;

документы, подтверждающие волонтерскую деятельность.

Клиенты, планирующие переводы на сумму, превышающую установленный месячный лимит, обязаны предоставить банку документальное подтверждение доходов при установлении/пересмотре деловых отношений.

При получении подобных документов банки будут отменять лимиты или устанавливать их в размере, что соответствует финансовым возможностям таких клиентов, в том числе путем контроля сумм поступления на счета.

Справка Finance.ua:

в декабре 2024 года 44 банка (включая пять государственных) и две финансовые компании NovaPay и RozetkaPay подписали общий меморандум «Об обеспечении прозрачности функционирования рынка банковских услуг»;

цель этой инициативы — объединение усилий банковского сектора по противодействию финансовым преступлениям, поскольку это подрывает стабильность экономической системы.

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