Как перевести сумму сверх лимита — Finance.ua

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Как перевести сумму сверх лимита

Финтех и Карты
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Как перевести сумму сверх лимита
Как перевести сумму сверх лимита
С 1 июня 2025 года лимит по исходящим переводам для клиентов «среднего» и «низкого риска» составляет 100 тыс. грн в месяц. Для клиентов «высокого риска» — 50 тыс. грн в месяц.
Об этом говорится в статье Finance.ua «Низкий, средний, высокий риск»: о лимитах на исходящие переводы.
Чтобы иметь возможность переводить из банка в банк крупные суммы, нужно предоставить в банк документы, подтверждающие источник и размер доходов.
Подтверждение прибыли подразумевает получение документов/информации в электронной форме. Допускаются следующие документы:
  • сформированные клиентом справки ОК5 и ОК7;
  • налоговая декларация;
  • зарплатные ведомости;
  • подтверждение зачислений от государственных органов;
  • подтвержденные доходы членов семей;
  • документы, подтверждающие волонтерскую деятельность.
Клиенты, планирующие переводы на сумму, превышающую установленный месячный лимит, обязаны предоставить банку документальное подтверждение доходов при установлении/пересмотре деловых отношений.

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При получении подобных документов банки будут отменять лимиты или устанавливать их в размере, что соответствует финансовым возможностям таких клиентов, в том числе путем контроля сумм поступления на счета.

Справка Finance.ua:

  • в декабре 2024 года 44 банка (включая пять государственных) и две финансовые компании NovaPay и RozetkaPay подписали общий меморандум «Об обеспечении прозрачности функционирования рынка банковских услуг»;
  • цель этой инициативы — объединение усилий банковского сектора по противодействию финансовым преступлениям, поскольку это подрывает стабильность экономической системы.
По материалам:
Finance.ua
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