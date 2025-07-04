Как перевести сумму сверх лимита — Finance.ua

Как перевести сумму сверх лимита
С 1 июня 2025 года лимит по исходящим переводам для клиентов «среднего» и «низкого риска» составляет 100 тыс. грн в месяц. Для клиентов «высокого риска» — 50 тыс. грн в месяц.
Об этом говорится в статье Finance.ua «Низкий, средний, высокий риск»: о лимитах на исходящие переводы.
Чтобы иметь возможность переводить из банка в банк крупные суммы, нужно предоставить в банк документы, подтверждающие источник и размер доходов.
Подтверждение прибыли подразумевает получение документов/информации в электронной форме. Допускаются следующие документы:
- сформированные клиентом справки ОК5 и ОК7;
- налоговая декларация;
- зарплатные ведомости;
- подтверждение зачислений от государственных органов;
- подтвержденные доходы членов семей;
- документы, подтверждающие волонтерскую деятельность.
Клиенты, планирующие переводы на сумму, превышающую установленный месячный лимит, обязаны предоставить банку документальное подтверждение доходов при установлении/пересмотре деловых отношений.
Читайте также: НБУ готовит реестр дропов: что это такое и как поможет бороться с мошенничеством
При получении подобных документов банки будут отменять лимиты или устанавливать их в размере, что соответствует финансовым возможностям таких клиентов, в том числе путем контроля сумм поступления на счета.
Справка Finance.ua:
- в декабре 2024 года 44 банка (включая пять государственных) и две финансовые компании NovaPay и RozetkaPay подписали общий меморандум «Об обеспечении прозрачности функционирования рынка банковских услуг»;
- цель этой инициативы — объединение усилий банковского сектора по противодействию финансовым преступлениям, поскольку это подрывает стабильность экономической системы.
Поделиться новостью