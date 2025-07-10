Украинцы все реже снимают деньги с карт — Finance.ua

Украинцы все реже снимают деньги с карт Сегодня 13:04 — Финтех и Карты

Украинцы все реже снимают деньги с карт

Украинцы все чаще оставляют средства на карточных счетах, пользуясь ими без снятия наличных.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

«Спектр банковских услуг постоянно расширяется и совершенствуется, набирает обороты использование мобильных приложений банков и других технических решений, что делает их более доступными и, как следствие, более привлекательными для клиентов», — отметила директор-распорядитель Фонда Ольга Билай.

Как свидетельствуют результаты общенационального опроса об осведомленности потребителей финансовых услуг о системе гарантирования вкладов, проведенного Фондом гарантирования вкладов, чаще всего при получении выплат граждане снимают лишь часть наличных денег, тогда как остальные используются в дальнейшем с карты. Так поступают 36% респондентов.

26% опрошенных снимают наличные деньги минимально и пользуются преимущественно картой.

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«Чаще это жители областных центров и других городов, молодежь и люди среднего возраста (30−45 лет), а также более обеспеченные опрошенные», — говорится в исследовании.

21% снимает сразу все или почти все денежные средства. Такую стратегию чаще всего выбирают представители старшего поколения.

Молодежь и более обеспеченные респонденты — 15% — пользуются только картой.

При банкротстве банка Фонд гарантирует средства как на депозитах, так и на карточных счетах физлиц и физических лиц-предпринимателей.

На период военного положения и в течение трех месяцев после его отмены действует 100% гарантия по вкладам физических лиц и ФЛП, включая начисленные проценты (если это депозит).

Напомним, что цифровые способы оплаты становятся основным выбором для многих украинцев. Как свидетельствуют результаты исследования MasterIndex компании Mastercard, в 2024 году 61% опрошенных рассчитывались бесконтактно по цифровой карте через смартфон или другое устройство с поддержкой NFC. Это на 21 процентный пункт больше, чем в 2021 году.

Количество действующих платежных карт в Украине за январь-март 2025 года увеличилось на 4,1%, или на 5,42 млн, — до 137,4 млн карт, тогда как прирост активных (по меньшей мере одна операция за последний месяц) составил лишь 1,2%, или 0,71 млн — до 59,4 млн карт. По данным НБУ, государственный ПриватБанк удерживает лидерскую позицию на рынке: с начала года он увеличил количество действующих платежных карт на 2,6%, или на 1,49 млн — до 58,17 млн ​​шт., в частности, активных — на 1,4%, или на 0,44 млн, до 31,97 млн ​​шт.

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