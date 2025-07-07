Ощадбанк объяснил, почему требует номер телефона при оплате в кассах — Finance.ua

Ощадбанк объяснил, почему требует номер телефона при оплате в кассах Сегодня 08:30 — Финтех и Карты

Ощадбанк объяснил, почему требует номер телефона при оплате в кассах

Сотрудники отделений государственного Ощадбанка имеют право отказать в обслуживании клиентам, которые не предоставляют номер мобильного телефона.

Такую информацию сообщили в пресс-службе банка на странице Facebook

Клиенты обратились в Ощадбанк с вопросом, почему во время оплаты наличными работники банка требуют номер телефона и отказывают в приеме платежей за коммунальные услуги, если его не предоставить: «Почему при попытке заплатить наличными, добровольные взносы за ЖКУ в Ощадбанкеработники банка требуют предоставить им свой номер телефона? Сбор данных людей? Сошлитесь на закон, по которому кассир имеет право требовать номер телефона и отказать в оплате при отказе предоставить номер. Не даю согласие на сбор собственных данных, картами не пользуюсь».

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В ответ в Ощадбанке объяснили, что такое требование связано с техническими настройками программного обеспечения, которое не позволяет принимать платежи без указания мобильного номера: «Это обусловлено техническими настройками системы для обеспечения требуемого функционала программного обеспечения».

Сбор и обработка персональных данных, в частности номера мобильного телефона, осуществляется в соответствии с положениями «Договора о предоставлении платежных услуг субъектам хозяйствования и физическим лицам», которые размещены на сайте Ощадбанка.

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Согласно договору клиент Ощадбанка дает согласие на сбор, обработку и хранение своих персональных данных, а также на передачу этих данных третьим лицам в своих интересах (п. 8.6).

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