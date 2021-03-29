Маск своим твитом поднял стоимость Dogecoin на 20%

Основатель компании SpaceX и Tesla Илон Маск 1 апреля сообщил, что хочет отправить криптовалюту Dogecoin на Луну, чем поднял ее стоимость.

Об этом Маск написал в Twitter.

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Так, по его словам, «настоящий Dogecoin будет отправлен в настоящую Луну».

Отмечается, что после публикации Маска стоимость криптовалюты на бирже Binance в течение получаса выросла на 20% до 0,062 долларов.

SpaceX is going to put a literal Dogecoin on the literal moon — Elon Musk (@elonmusk) April 1, 2021

Ранее Маск неоднократно делал заявления в Twitter, которые существенно влияли на стоимость криптовалют. Кроме этого, глава компаний Tesla и SpaceX также анонсировал выпуск собственной криптовалюты — по его словам, она может называться марскойн (MarsCoin).

Напомним, в конце марта стало известно, что Тesla начала принимать крупнейшую в мире электронную валюту Bitcoin в качестве оплаты за свои электромобили.