Лагард назвала сроки перехода Еврозоны на цифровой евро

Европейский центральный банк примет решение о переходе на цифровую валюту примерно через четыре года.

«Мы должны убедиться, что делаем это верно. Весь процесс, по моему мнению, продлится еще четыре года, возможно, немного больше. Мы должны быть уверены, что не ломаем систему, а улучшаем ее», – сказала глава ЕЦБ Кристин Лагард в интервью Вloomberg.

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В то же время фиатные деньги по-прежнему будут доступны для пользователей.

Бюрократическая процедура введения цифрового евро имеет крайне затяжной характер. Сначала регулятор опубликует анализ 8 тыс. ответов, полученных в рамках процесса публичных консультаций по запуску цифровой валюты. Затем материалы будут направлены в Европейский парламент. И только потом в совет управляющих ЕЦБ, который примет решение до середины текущего года относительно того, продолжать ли эксперимент по введению цифровой валюты.

«Это технический проект, а также фундаментальное изменение», – констатировала Лагард.

Она также добавила, что подобная инициатива не должна привести к «ломке существующей системы, а должна только улучшить ее».

Напомним, 25 марта саммит ЕС поддержал подготовку к созданию цифрового евро. Лидеры ЕС призвали к усилению и формированию более инновационного финансового сектора, более эффективных и устойчивых платежных систем. Укрепление международной роли евро, по их словам, позволит повысить автономию ЕС в экономических и финансовых вопросах, сохраняя при этом открытую экономику.

Справка Finance.ua:

В конце прошлого года Ассоциация Банков Италии, насчитывающая 700 финансовых учреждений, объявила о начале тестирования цифровой валюты центробанка.