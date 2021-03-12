День финансов: о валютных кредитах, льготах для предпринимателей, деятельности коллекторов

Пятница, 19 марта: какие льготы получили предприниматели и что предусматривают законопроекты по реструктуризации валютных кредитов:
Льготы для предпринимателей Киева. На время карантинных ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, в Киеве продлены льготы для столичных предпринимателей. Например, будет действовать уменьшенная стоимость аренды коммунального имущества — на 50%, для ресторанного бизнеса, передвижной и сезонной торговли на 50% уменьшается долевое участие в содержании объектов благоустройства. Перечень льгот, которые предлагает город, не требует внесения изменений в действующие договоры.
Ужесточение карантина в Украине. Города вводят усиленные карантинные ограничения, среди них — Полтава, Львов, а также другие регионы. Напомним, власти Киева приняли решение ужесточить карантин в городе с 20 марта по 9 апреля включительно. С 20 марта будут запрещены: работа заведений культуры (будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы); работа ТРЦ, кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии. При этом предприниматели под КГГА требуют отменить жесткий карантин.
Реструктуризация валютных кредитов. Верховная Рада поддержала в первом чтении три законопроекта, касающиеся реструктуризации обязательств по валютным кредитам. Законопроект № 4399 предлагает внести изменения в Налоговый кодекс и предусматривает освобождение от уплаты НДФЛ с прощенного долга. Законопроект № 4398 о реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте предусматривает проведение процедуры банкротства без привлечения арбитражного управляющего и возможность установления судом минимальной суммы погашения задолженности по кредиту.
Что такое лизинг и чем он отличается от обычного кредитования, его преимущества и недостатки — читайте в новом материале Finance.ua – Отличия лизинга от кредита
Деятельность коллекторов. Верховная Рада приняла во втором чтении проект закона № 4241 об урегулировании деятельности коллекторов. Теперь банки будут обязаны информировать должника о привлечении коллекторской компании, а также контролировать деятельность коллекторов и давать рекомендации по устранению нарушений. Банки также обяжут расторгнуть договор с коллекторской компанией в одностороннем порядке в случае нарушения ею требований этического поведения.
Тарифы на электроэнергию. Правительство планировало с 1 апреля повысить цены на электроэнергию. Повышение должно коснуться в первую очередь тех пользователей, которые используют много э/э. Теперь решение о повышении тарифов перенесли на несколько месяцев.
Обновленные правила въезда в Шенгенскую зону. Еврокомиссия обновила правила посещения Шенгенской зоны с безвизовым режимом. Теперь это будет происходить по туристической информационной системе авторизации (ETIAS). Система предусматривает предварительное электронное разрешение на въезд для туристов, приезжающих в государства Шенгенской зоны из третьих стран. Путешественники смогут подавать заявки на получение разрешения через специальный вебсайт или мобильное приложение, заплатив при этом сбор € 7.
FinAwards 2021 меняет дату из-за локдауна. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией и введением локдауна в Киеве в период с 20 марта по 9 апреля мы вынуждены перенести церемонию награждения премии FinAwards 2021. Новой датой проведения церемонии награждения лучших среди лучших стало 22 апреля 2021 года.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина может остаться в «зимнем» времени -одобрен законопроект5 ч. назад - 1306 24
Для авторизации в «Дїї» будет достаточно приложить ID-паспорт к телефону9 ч. назад - 578 17
В «Слуге народа» разработали реформу, которая уберет маршрутки с улицВчера, 17:41 - 2060 14
Тариф на электроэнергию в этом году планируют изменить7 ч. назад - 1415 8
Рада сняла ответственность с производителей вакцин за «побочные явления»2 ч. назад - 193 6
Тариф на электроэнергию в этом году планируют изменить7 ч. назад - 1415 8
Украина может остаться в «зимнем» времени -одобрен законопроект5 ч. назад - 1306 24
Покупка квартиры в новостройке: на что стоит обратить внимание (инфографика)5 ч. назад - 1154
Полиция уже массово выписывает новые штрафы за нарушение ПДДВчера, 19:23 - 1122
Налоги на посылки украинцам предлагают платить по новым правилам6 ч. назад - 1066 2
На основе технологии NASA создали безвоздушную велошину (фото)Вчера, 14:25 - 357
Китай запустил ракету с экспериментальным спутником12.03.2021, 12:10 - 383
Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенка01.03.2021, 11:45 - 1603 2
Украинские ученые запатентовали уникальный сверхчувствительный тест на COVID-1926.02.2021, 15:10 - 2474 1
Ученым США удалось поднять в воздухе предмет с помощью света23.02.2021, 12:57 - 4137 3