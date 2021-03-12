День финансов: о валютных кредитах, льготах для предпринимателей, деятельности коллекторов

Пятница, 19 марта: какие льготы получили предприниматели и что предусматривают законопроекты по реструктуризации валютных кредитов:

Льготы для предпринимателей Киева. На время карантинных ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, в Киеве продлены льготы для столичных предпринимателей. Например, будет действовать уменьшенная стоимость аренды коммунального имущества — на 50%, для ресторанного бизнеса, передвижной и сезонной торговли на 50% уменьшается долевое участие в содержании объектов благоустройства. Перечень льгот, которые предлагает город, не требует внесения изменений в действующие договоры.

Ужесточение карантина в Украине. Города вводят усиленные карантинные ограничения, среди них — Полтава, Львов, а также другие регионы. Напомним, власти Киева приняли решение ужесточить карантин в городе с 20 марта по 9 апреля включительно. С 20 марта будут запрещены: работа заведений культуры (будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы); работа ТРЦ, кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии. При этом предприниматели под КГГА требуют отменить жесткий карантин.

Реструктуризация валютных кредитов. Верховная Рада поддержала в первом чтении три законопроекта, касающиеся реструктуризации обязательств по валютным кредитам. Законопроект № 4399 предлагает внести изменения в Налоговый кодекс и предусматривает освобождение от уплаты НДФЛ с прощенного долга. Законопроект № 4398 о реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте предусматривает проведение процедуры банкротства без привлечения арбитражного управляющего и возможность установления судом минимальной суммы погашения задолженности по кредиту.

Что такое лизинг и чем он отличается от обычного кредитования, его преимущества и недостатки — читайте в новом материале Finance.ua – Отличия лизинга от кредита

Деятельность коллекторов. Верховная Рада приняла во втором чтении проект закона № 4241 об урегулировании деятельности коллекторов. Теперь банки будут обязаны информировать должника о привлечении коллекторской компании, а также контролировать деятельность коллекторов и давать рекомендации по устранению нарушений. Банки также обяжут расторгнуть договор с коллекторской компанией в одностороннем порядке в случае нарушения ею требований этического поведения.

Тарифы на электроэнергию. Правительство планировало с 1 апреля повысить цены на электроэнергию. Повышение должно коснуться в первую очередь тех пользователей, которые используют много э/э. Теперь решение о повышении тарифов перенесли на несколько месяцев.

Обновленные правила въезда в Шенгенскую зону. Еврокомиссия обновила правила посещения Шенгенской зоны с безвизовым режимом. Теперь это будет происходить по туристической информационной системе авторизации (ETIAS). Система предусматривает предварительное электронное разрешение на въезд для туристов, приезжающих в государства Шенгенской зоны из третьих стран. Путешественники смогут подавать заявки на получение разрешения через специальный вебсайт или мобильное приложение, заплатив при этом сбор € 7.

FinAwards 2021 меняет дату из-за локдауна. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией и введением локдауна в Киеве в период с 20 марта по 9 апреля мы вынуждены перенести церемонию награждения премии FinAwards 2021. Новой датой проведения церемонии награждения лучших среди лучших стало 22 апреля 2021 года.