0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 112 0

Столичным предпринимателям продлили льготы

Столичным предпринимателям продлили льготы

На время карантинных ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, в Киеве продлены льготы для столичных предпринимателей.

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Александр Харченко.

«Результатом таких ограничений должно быть улучшение эпидемической ситуации, как это было в прошлый раз после так называемого жесткого локдауна. Однако такие ограничения могут негативно повлиять на многих субъектов предпринимательской деятельности Киева. Осознавая свою ответственность перед столичным бизнесом, и исключительно в пределах нашей компетенции, столичная власть еще в марте прошлого года приняла ряд решений относительно местных льгот всем предпринимателям. А в декабре 2020 года по инициативе городского головы Виталия Кличко Киевсовет принял решение не только продлить льготы для столичного бизнеса, но и расширить их», — отметил Александр Харченко.

Какие льготы предусматриваются:

  • на период карантина, когда бизнес фактически не работает, уплата по договорам размещения средств передвижной и сезонной торговли — независимо от размера платы, определенной в договорах аренды, — составит 1 гривну;
  • также и в дальнейшем будет действовать уменьшенная стоимость аренды коммунального имущества — на 50%;
  • для ресторанного бизнеса, передвижной и сезонной торговли на 50% уменьшается долевое участие в содержании объектов благоустройства.

Перечень льгот, которые предлагает город, не требует внесения изменений в действующие договоры.

«Городская власть сознательно идет на недополучение доходов в местный бюджет ради поддержки киевских предпринимателей», — констатировал Александр Харченко.

Справка Finance.ua:

  • Власти Киева приняли решение ужесточить карантин с 20 марта по 9 апреля.
  • Все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу. Частный бизнес также должен максимально перейти на дистанционную форму работы. Кроме предприятий критической инфраструктуры.
  • Общественный транспорт столицы будет работать в обычном режиме. С соблюдением строгих норм перевозки пассажиров и масочного режима. С заполненностью мест для сидения на 50%.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

Сравнить и подобрать кредит можно здесь

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:КГГА
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.