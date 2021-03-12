Столичным предпринимателям продлили льготы

На время карантинных ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, в Киеве продлены льготы для столичных предпринимателей.

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Александр Харченко.

«Результатом таких ограничений должно быть улучшение эпидемической ситуации, как это было в прошлый раз после так называемого жесткого локдауна. Однако такие ограничения могут негативно повлиять на многих субъектов предпринимательской деятельности Киева. Осознавая свою ответственность перед столичным бизнесом, и исключительно в пределах нашей компетенции, столичная власть еще в марте прошлого года приняла ряд решений относительно местных льгот всем предпринимателям. А в декабре 2020 года по инициативе городского головы Виталия Кличко Киевсовет принял решение не только продлить льготы для столичного бизнеса, но и расширить их», — отметил Александр Харченко.

Какие льготы предусматриваются:

на период карантина, когда бизнес фактически не работает, уплата по договорам размещения средств передвижной и сезонной торговли — независимо от размера платы, определенной в договорах аренды, — составит 1 гривну;

также и в дальнейшем будет действовать уменьшенная стоимость аренды коммунального имущества — на 50%;

для ресторанного бизнеса, передвижной и сезонной торговли на 50% уменьшается долевое участие в содержании объектов благоустройства.

Перечень льгот, которые предлагает город, не требует внесения изменений в действующие договоры.

«Городская власть сознательно идет на недополучение доходов в местный бюджет ради поддержки киевских предпринимателей», — констатировал Александр Харченко.

Справка Finance.ua:

Власти Киева приняли решение ужесточить карантин с 20 марта по 9 апреля.

Все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу. Частный бизнес также должен максимально перейти на дистанционную форму работы. Кроме предприятий критической инфраструктуры.

Общественный транспорт столицы будет работать в обычном режиме. С соблюдением строгих норм перевозки пассажиров и масочного режима. С заполненностью мест для сидения на 50%.

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