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Рада сделала шаг к реструктуризации валютных кредитов

Рада сделала шаг к реструктуризации валютных кредитов

Верховная Рада Украины на внеочередном заседании в пятницу поддержала в первом чтении три законопроекта, касающиеся реструктуризации обязательств по валютным кредитам.

Так, проект закона №4475 направлен на защиту заемщиков, получивших потребительские кредиты в иностранной валюте, от злоупотреблений со стороны кредитодателей. Также законопроект имеет целью способствовать восстановлению платежеспособности заемщиков, которые получили потребительские кредиты в иностранной валюте, но не смогли своевременно производить платежи по этим кредитам.

«Я хочу напомнить, что 21 апреля у нас теряет силу закон о моратории на взыскание имущества граждан, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте. Мы все хорошо понимаем, что мораторий — это не решение проблемы, но ее замораживание на определенное время. Граждане Украины, у которых есть риск потерять единственное жилье, очень ждут принятия этого законопроекта. Мной и другими народными депутатами был подан проект № 4475, которым предусмотрено проведение обязательной реструктуризации долгов по всем потребительским кредитам, предоставленным в иностранной валюте», — отметила во время выступления в Раде член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Виктория Кинзбурская.

Проект закона поддержали 265 нардепов.

Законопроектом предусмотрено внести дополнения в Закон Украины «О потребительском кредитовании» с тем, чтобы:

  • распространить нормы законопроекта на все потребительские кредиты, предоставленные в иностранной валюте, по которым денежные обязательства, выраженные в иностранной валюте, полностью не погашены;
  • провести обязательную реструктуризацию на основании закона (а не на основании договора о реструктуризации), условия реструктуризации определить законом (а не договором);
  • по результатам реструктуризации пересчитать все денежные обязательства в гривне (без привязки к иностранной валюте) по официальному курсу, установленному Национальным банком на день реструктуризации;
  • списать неустойку (штрафы, пеню), а уплаченную до проведения реструктуризации неустойку зачислить на погашение «тела» кредита и процентов за пользование кредитом;
  • пересмотреть процентную ставку за пользование кредитом, применявшуюся до реструктуризации.

Законопроект №4398 о реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте и адаптации процедур неплатежеспособности физических лиц предусматривает проведение процедуры банкротства без привлечение арбитражного управляющего и возможность установления судом минимальной суммы погашения задолженности по кредиту. Проект закона поддержали 260 народных избранников.

Законопроект №4399 о реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте и адаптации процедур неплатежеспособности физических лиц предлагает внести изменения в Налоговый кодекс Украины. Документ предусматривает освобождение от уплаты НДФЛ с прощенного долга. За документ проголосовали 256 депутатов.

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По материалам УНН
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