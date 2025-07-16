В Минфине рассказали, сколько средств пошло на соцвыплаты в 1 полугодии 2025 года — Finance.ua

В Минфине рассказали, сколько средств пошло на соцвыплаты в 1 полугодии 2025 года Сегодня 09:16 — Казна и Политика

В Минфине рассказали, сколько средств пошло на соцвыплаты в 1 полугодии 2025 года

Министерство финансов своевременно и в полном объеме профинансировало соцвыплаты в I полугодии.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Так, из госбюджета на соцвыплаты Минсоцполитики было использовано 191,5 млрд гривен.

В частности:

113,5 млрд грн — на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам Пенсионного фонда;

32,8 млрд грн — на социальную защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства, из которых соответствующие пособия получили более 750 тыс. грн лиц, в том числе из числа ВПЛ;

7,1 млрд грн — на поддержку более 170 тыс. малообеспеченных семей;

24,9 млрд грн — предоставление льгот и жилищных субсидий гражданам, получившим более 2,7 млн домохозяйств получателей льгот и жилищных субсидий;

11,0 млрд грн — на социальную защиту детей и семьи, которые направлены на выплату социальных пособий более чем 570 тыс. получателям;

2,2 млрд грн — на социальную защиту лиц с инвалидностью.

Напомним, с 1 июля соцвыплаты в Украине администрирует Пенсионный фонд. Поэтому будут действовать определенные нововведения, которые должны упростить подачу заявок на соцпомощь и ускорить выплаты.

Теперь именно ПФУ будет назначать и выплачивать государственную социальную помощь, в частности:

государственную социальную помощь лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью;

государственную социальную помощь по уходу;

государственную социальную помощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;

помощь на погребение лицам, которые получали государственную социальную помощь и не имели права на пенсию, лицам с инвалидностью, лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью.

Все, кто имеет действующий статус инвалидности и соответствующее право на помощь, продолжат ее получать без дополнительных обращений или процедур.

Читайте также Почему задерживают социальные выплаты — разъяснение Минсоцполитики

После проведения оценки экспертной командой все решения по установлению или пересмотру статуса инвалидности формируются в электронной системе для оценки повседневного функционирования.

Эта система обеспечивает автоматическую передачу информации в системы Минсоцполитики и далее в Пенсионный фонд для дальнейшего начисления выплат.

Затем после обращения человека заявка сразу поступает в систему и обрабатывается без лишних задержек.

Обратиться за выплатами можно:

через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины,

в один из более чем 500 сервисных центров Фонда,

в ЦПАУ или сельские/поселковые/городские советы.

Заявка будет попадать сразу в обработку сотруднику Пенсионного фонда. Выплаты поступают на карту человека в том банке, где он обслуживается.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.