В Минфине рассказали, сколько средств пошло на соцвыплаты в 1 полугодии 2025 года — Finance.ua
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В Минфине рассказали, сколько средств пошло на соцвыплаты в 1 полугодии 2025 года

Казна и Политика
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В Минфине рассказали, сколько средств пошло на соцвыплаты в 1 полугодии 2025 года
В Минфине рассказали, сколько средств пошло на соцвыплаты в 1 полугодии 2025 года
Министерство финансов своевременно и в полном объеме профинансировало соцвыплаты в I полугодии.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Так, из госбюджета на соцвыплаты Минсоцполитики было использовано 191,5 млрд гривен.
В частности:
  • 113,5 млрд грн — на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам Пенсионного фонда;
  • 32,8 млрд грн — на социальную защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства, из которых соответствующие пособия получили более 750 тыс. грн лиц, в том числе из числа ВПЛ;
  • 7,1 млрд грн — на поддержку более 170 тыс. малообеспеченных семей;
  • 24,9 млрд грн — предоставление льгот и жилищных субсидий гражданам, получившим более 2,7 млн домохозяйств получателей льгот и жилищных субсидий;
  • 11,0 млрд грн — на социальную защиту детей и семьи, которые направлены на выплату социальных пособий более чем 570 тыс. получателям;
  • 2,2 млрд грн — на социальную защиту лиц с инвалидностью.
Напомним, с 1 июля соцвыплаты в Украине администрирует Пенсионный фонд. Поэтому будут действовать определенные нововведения, которые должны упростить подачу заявок на соцпомощь и ускорить выплаты.
Теперь именно ПФУ будет назначать и выплачивать государственную социальную помощь, в частности:
  • государственную социальную помощь лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью;
  • государственную социальную помощь по уходу;
  • государственную социальную помощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;
  • помощь на погребение лицам, которые получали государственную социальную помощь и не имели права на пенсию, лицам с инвалидностью, лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью.
Все, кто имеет действующий статус инвалидности и соответствующее право на помощь, продолжат ее получать без дополнительных обращений или процедур.
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После проведения оценки экспертной командой все решения по установлению или пересмотру статуса инвалидности формируются в электронной системе для оценки повседневного функционирования.
Эта система обеспечивает автоматическую передачу информации в системы Минсоцполитики и далее в Пенсионный фонд для дальнейшего начисления выплат.
Затем после обращения человека заявка сразу поступает в систему и обрабатывается без лишних задержек.
Обратиться за выплатами можно:
  • через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины,
  • в один из более чем 500 сервисных центров Фонда,
  • в ЦПАУ или сельские/поселковые/городские советы.
Заявка будет попадать сразу в обработку сотруднику Пенсионного фонда. Выплаты поступают на карту человека в том банке, где он обслуживается.
По материалам:
Finance.ua
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