Почему задерживают социальные выплаты — разъяснение Минсоцполитики — Finance.ua
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Почему задерживают социальные выплаты — разъяснение Минсоцполитики

Личные финансы
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Почему задерживают социальные выплаты — разъяснение Минсоцполитики
Почему задерживают социальные выплаты — разъяснение Минсоцполитики
В 2025 году в Украине некоторые граждане жалуются на задержку социальных выплат. В Министерстве социальной политики объяснили, почему такое случается и что с этим делать.
Об этом пишут факты ICTV.
В министерстве уверяют, что социальные выплаты начисляются вовремя, однако иногда они могут задерживаться из-за приоритетности финансирования военных расходов.
«В Украине есть резерв средств, который позволяет своевременно осуществлять все социальные выплаты, которые предусмотрены в действующем бюджете. Но дело в том, что социальные расходы могут осуществляться на средства международных партнеров. Поэтому, когда средства поступают на счета, могут быть небольшие задержки в выплатах гражданам. Это связано с военными действиями в стране».
К примеру, если на момент социальных выплат в казначейство поступает счет от Министерства обороны, то сначала оплачивается он, а уже потом все остальные.

Финансирование социальных выплат в 2025 году

Все социальные расходы в 2025 году заложены в госбюджет Украины.
«Прежде всего, казначейство покрывает военные расходы. Но после них, на втором уровне, стоят социальные», — заявила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович.
К примеру, в июне на пенсионные выплаты через АО Укрпочта направлено 0,7 млрд грн, а на оплату больничных направлено 73,2 млн грн.
В июле на оплату больничных направлено 78,9 млн грн. Также предоставлено 46,5 тыс. услуг лицам, обратившимся в органы Пенсионного фонда Украины.
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«Если задержка социальных выплат продолжительная (до нескольких месяцев), человеку необходимо обратиться на горячую линию по номеру 1545, и специалисты разберутся в ситуации в индивидуальном порядке. Возможно, произошла ошибка или сбой в начислениях», — советуют в министерстве.
Напомним, Министерство социальной политики приступило к тестированию нового вида помощи для получателей социальных выплат. Семья, имеющая право на базовое социальное пособие, должна выбрать: получать новый вид помощи или те «классические» виды пособий, которые есть сейчас (например, многодетным семьям или малообеспеченным семьям).
С 1 июля соцвыплаты в Украине администрирует Пенсионный фонд. Поэтому начали действовать определенные новшества, которые должны упростить подачу заявок на соцпособие и ускорить выплаты.
По материалам:
ICTV
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