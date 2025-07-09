Уровень бедности в Украине «такой, с которым трудно мириться» — Минсоцполитики Сегодня 21:02

Уровень бедности в Украине «такой, с которым трудно мириться» — Минсоцполитики

Уровень бедности в Украине такой, с которым трудно мириться и который существенно превышает показатели в других странах.

Об этом в интервью Радио Свобода отметила заместитель министра соцполитики Дария Марчак.

По ее словам, защита украинцев от бедности — «одна из ключевых задач Министерства социальной политики».

Так чиновник ответила на вопрос об изменении Всемирным банком подхода к подсчетам численности населения, находящейся за чертой бедности. Согласно новой методике и открытым данным о размерах пенсий, по подсчетам журналистов, сегодня в Украине около 8,8 миллиона человек проживают за чертой бедности.

«Этот вопрос очень сложный, он многослойный, но очевидно, что уровень бедности в нашей стране такой, с которым трудно мириться. И, очевидно, существенно превышает показатели в других странах, на которые нам хотелось бы равняться», — отметила чиновник.

Она также рассказала, что решать вопросы бедности в министерстве хотели бы несколькими способами. В частности, необходим пересмотр программы по защите украинцев от бедности.

«У нас есть программа помощи малообеспеченным людям, но мы видим, что эта программа недостаточно эффективна, потому что у нас сегодня в среднем 180−190 тысяч семей, которые являются пользователями этой программы. И вы сами привели цифры, мы видим, что эта программа не имеет того масштаба, который с учетом уровня бедности мы должны обеспечить», — заявила Дарья Марчак.

Еще один аспект системы защиты от бедности — не только погасить финансовую потребность семьи сейчас, а «сделать так, чтобы в будущем семья не нуждалась в этой поддержке».

«Мы должны обеспечить, что у нас выплата предоставляется вместе с услугой. Мы должны сказать, что деньги вместе с набором действий, которые государство и сам человек должны сделать, чтобы дальше не возвращаться в это состояние бедности. И мы говорим о том, что это может быть работа по возвращению человека на рынок труда. Программы переобучения, трудоустройства, возможно, переезд в другую громаду, потому что там лучше работодатель, где ты можешь лучше реализовать свои навыки», — пояснила чиновник.

В то же время, по словам Марчак, этот аспект «не можем сделать для пенсионеров».

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К тому же, чтобы программы поддержки были действенными, нужно решить проблему прожиточного минимума, отметила заместитель министра соцполитики.

«Законом у нас установлено много размеров прожиточных минимумов, но эти размеры, к сожалению, достаточно сильно, если дипломатично говорить, отличаются от фактического прожиточного уровня. И мы говорим о том, что фактический уровень прожиточного минимума должен быть по крайней мере вдвое больше, чем установлено законом», — сказала Дарья Марчак.

По актуальной оценке Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в Украине «ситуация с безопасностью, дефицит рабочей силы и энергии продолжают препятствовать деятельности, тогда как уровень перемещения населения, безработицы и бедности остаются высокими».

ОЭСР оценивает, что восстановление потребует «глубоких изменений в подходе Украины к созданию политик для стимулирования экономических решений, поддерживающих производительность». По прогнозу организации, темпы роста будут оставаться скромными, пока будет продолжаться война, а частный сектор будет играть центральную роль в восстановлении Украины.

Радіо Свобода По материалам:

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