В 7 раз вырос уровень глубокой бедности в Украине за два года полномасштабной войны — эксперт Сегодня 10:35 — Казна и Политика

В 7 раз вырос уровень глубокой бедности в Украине за два года полномасштабной войны — эксперт

В Украине вырос уровень зарплат населения, но при этом стал выше и уровень бедности.

Об этом в эфире Общественного радио рассказала доктор экономических наук Людмила Черенько.

Спикер говорит, что 2024 год показал рост заработных плат в реальном измерении. В Макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ говорится , что в III квартале 2024 года номинальные зарплаты выросли на 22,3%, а реальные — на 14,2%.

В большинстве видов экономической деятельности (за исключением образования и искусства) реальные зарплаты выше, чем в III квартале 2021 года, то есть до полномасштабного вторжения.

Кроме того, 1 апреля 2024 года в Украине выросла минимальная заработная плата с 7100 грн до 8000 грн.

Но при этом, говорит Черенько, есть проблемы у людей, которые живут на минимальную пенсию (2361 грн), особенно в старших возрастных группах, если нет поддержки от родственников или дополнительной работы. Эта пенсия — на очень низком уровне, добавляет спикер и приводит статистику относительно бедности в Украине.

С кредитной картой вы всегда сможете больше! Выбирайте свою в специальном каталоге на Finance.ua.

Громадське радіо По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.