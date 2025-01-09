В 7 раз вырос уровень глубокой бедности в Украине за два года полномасштабной войны — эксперт — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В 7 раз вырос уровень глубокой бедности в Украине за два года полномасштабной войны — эксперт

Казна и Политика
54
В 7 раз вырос уровень глубокой бедности в Украине за два года полномасштабной войны — эксперт
В 7 раз вырос уровень глубокой бедности в Украине за два года полномасштабной войны — эксперт
В Украине вырос уровень зарплат населения, но при этом стал выше и уровень бедности.
Об этом в эфире Общественного радио рассказала доктор экономических наук Людмила Черенько.
Спикер говорит, что 2024 год показал рост заработных плат в реальном измерении. В Макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ говорится, что в III квартале 2024 года номинальные зарплаты выросли на 22,3%, а реальные — на 14,2%.
В большинстве видов экономической деятельности (за исключением образования и искусства) реальные зарплаты выше, чем в III квартале 2021 года, то есть до полномасштабного вторжения.
Кроме того, 1 апреля 2024 года в Украине выросла минимальная заработная плата с 7100 грн до 8000 грн.
Но при этом, говорит Черенько, есть проблемы у людей, которые живут на минимальную пенсию (2361 грн), особенно в старших возрастных группах, если нет поддержки от родственников или дополнительной работы. Эта пенсия — на очень низком уровне, добавляет спикер и приводит статистику относительно бедности в Украине.
С кредитной картой вы всегда сможете больше! Выбирайте свою в специальном каталоге на Finance.ua.

Выбрать карту

По материалам:
Громадське радіо
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.