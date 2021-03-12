Где в Украине ужесточают карантин: города и регионы

Ситуация с коронавирусом в Украине значительно ухудшилась. В связи с этим города вводят усиленные карантинные ограничения, среди них — Киев, Полтава, Львов, а также другие регионы.
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Киев. Власти Киева приняли решение усилить карантин в городе с 20 марта по 9 апреля включительно. То есть усиленные ограничения будут действовать три недели.
С 20 марта будут запрещены: работа заведений культуры (будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы); работа ТРЦ, кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии.
Также запретят проведение массовых мероприятий, присутствие зрителей на спортивных соревнованиях. Заведения общепита будут работать только на «вынос», а заправки будут работать без кафе.
Полтава. В городе временно остановят работу театров, музеев, библиотек, а также отменяют концерты. Ограничения действуют с сегодняшнего дня.
Харьковская область. Школы Харьковской области перевели на дистанционное обучение, кроме учеников 1−4 классов. В области с 18 марта запрещается проведение массовых мероприятий, прием посетителей в кинотеатрах и других учреждениях культуры с наполнением более 50% мест.
Также в регионе запрещается деятельность спортивных залов и фитнес-центров. Власти Харькова пока не планируют усиливать карантин, сообщил директор Департамента по делам информации и связей с общественностью Харьковского городского совета Юрий Сидоренко.
Секретарь городского совета Игорь Терехов заявил, что в Харькове с понедельника, 22 марта, школьники уйдут на каникулы. Однако, пока не известно, на сколько.
Львовская область. Областная комиссия ТЭБ и ЧС рекомендовала ввести жесткие ограничительные меры на территории Львовской области с 19 по 29 марта. Решение о карантинных ограничениях должны еще утвердить на заседаниях местных комиссий ТЭБ и ЧС.
В области рекомендуют ввести локдаун. В частности, запретить прием посетителей в ТРЦ, прием посетителей в других заведениях развлекательной деятельности, деятельность заведений общественного питания (баров, ресторанов, кафе), кроме работы на «вынос» и доставки.
Львов. Усиленный карантин вводят во Львове с 19 по 28 марта. В городе младшая школа уйдет на каникулы, а старшие классы будут учиться дистанционно. Также заведения общественного питания будут работать только «на вынос» и доставку.
А в торговых центрах будут работать только продуктовые магазины, аптеки и зоомагазины. Массовые мероприятия запрещают.
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