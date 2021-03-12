Киев с 20 марта вводит строгий карантин

Власти Киева приняли решение усилить карантинные ограничения с 20 марта по 9 апреля.

Об этом на брифинге заявил Киевский городской голова Виталий Кличко.

«Чтобы приостановить скачки распространения болезни, комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла следующее решение: с 00 часов 20 марта, то есть в ночь на субботу, Киев вводит строгие карантинные ограничения», — сказал Кличко.

Вводят следующие ограничения:

закрывают кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, ТРЦ ,

, запрещается проведение массовых мероприятий,

кафе и рестораны будут работать исключительно на «вынос»,

запрещается проведение религиозных богослужений (если не обеспечена площадь помещения не менее 10 кв. м. на 1 человека),

присутствие зрителей на спортивных соревнованиях также будет запрещено,

автозаправочные станции будут работать без кафе,

Парикмахерские, салоны красоты, фитнес и спортивные залы будут работать по предварительной записи.

Пока будут работать детские сады. Школы после каникул вернутся к учебе — но дистанционно.

Все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу. Частный бизнес также должен максимально перейти на дистанционную форму работы. Кроме предприятий критической инфраструктуры.

Общественный транспорт столицы будет работать в привычном режиме. С соблюдением строгих норм перевозки пассажиров и масочного режима. С заполненностью мест для сидения на 50%.

«Я призываю всех отнестись сознательно и ответственно к ситуации и соблюдению ограничений, которые будут введены! — заявил Кличко. — Нам нужно выиграть время и сделать все, чтобы не произошло коллапса медицинской системы. Чтобы не подвергать опасности жизни людей».