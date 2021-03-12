Киев с 20 марта вводит строгий карантин

Власти Киева приняли решение усилить карантинные ограничения с 20 марта по 9 апреля.
Об этом на брифинге заявил Киевский городской голова Виталий Кличко.
«Чтобы приостановить скачки распространения болезни, комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла следующее решение: с 00 часов 20 марта, то есть в ночь на субботу, Киев вводит строгие карантинные ограничения», — сказал Кличко.
Вводят следующие ограничения:
Пока будут работать детские сады. Школы после каникул вернутся к учебе — но дистанционно.
Все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу. Частный бизнес также должен максимально перейти на дистанционную форму работы. Кроме предприятий критической инфраструктуры.
Общественный транспорт столицы будет работать в привычном режиме. С соблюдением строгих норм перевозки пассажиров и масочного режима. С заполненностью мест для сидения на 50%.
«Я призываю всех отнестись сознательно и ответственно к ситуации и соблюдению ограничений, которые будут введены! — заявил Кличко. — Нам нужно выиграть время и сделать все, чтобы не произошло коллапса медицинской системы. Чтобы не подвергать опасности жизни людей».
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