FinAwards 2021 меняет дату из-за локдауна

Друзья, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и введением локдауна в Киеве в период с 20 марта по 9 апреля мы вынуждены перенести церемонию награждения премии FinAwards 2021.
Ваше здоровье и безопасность – наш наивысший приоритет!
🏆 А когда же состоится FinAwards 2021? Новой датой проведения церемонии награждения лучших среди лучших стало 22 апреля 2021 года.
Мы готовим для вас еще больше интересных и фееричных выступлений на FinAwards 2021 – magnificent FinParty, чтобы сделать праздник на самом деле неповторимым. Приятные впечатления и отличное настроение гарантируем.
Следите за нашими анонсами и берегите себя и своих близких.🙏 С нетерпением ждем встречи с вами!
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Заробитчане должны заплатить налоги в бюджет УкраиныВчера, 14:00 - 6098 29
Дома украинцев хотят отапливать смесью газа с водородомВчера, 13:21 - 2689 12
В «Слуге народа» разработали реформу, которая уберет маршрутки с улицВчера, 17:41 - 1546 10
Киев с 20 марта вводит строгий карантинВчера, 12:03 - 3844 9
В киевской полиции 6 лет платили зарплату «мертвым душам»Вчера, 16:12 - 848 4
Топ-10 высокооплачиваемых вакансий, на которые берут без резюмеВчера, 17:00 - 25193
Заробитчане должны заплатить налоги в бюджет УкраиныВчера, 14:00 - 6098 29
Киев с 20 марта вводит строгий карантинВчера, 12:03 - 3844 9
Стоимость квартир на вторичке Киева (инфографика)Вчера, 16:04 - 3382
Дома украинцев хотят отапливать смесью газа с водородомВчера, 13:21 - 2689 12
На основе технологии NASA создали безвоздушную велошину (фото)Вчера, 14:25 - 271
Китай запустил ракету с экспериментальным спутником12.03.2021, 12:10 - 369
Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенка01.03.2021, 11:45 - 1591 2
Украинские ученые запатентовали уникальный сверхчувствительный тест на COVID-1926.02.2021, 15:10 - 2449 1
Ученым США удалось поднять в воздухе предмет с помощью света23.02.2021, 12:57 - 4094 3