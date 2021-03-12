FinAwards 2021 меняет дату из-за локдауна

Друзья, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и введением локдауна в Киеве в период с 20 марта по 9 апреля мы вынуждены перенести церемонию награждения премии FinAwards 2021.

Ваше здоровье и безопасность – наш наивысший приоритет!

🏆 А когда же состоится FinAwards 2021? Новой датой проведения церемонии награждения лучших среди лучших стало 22 апреля 2021 года.

Мы готовим для вас еще больше интересных и фееричных выступлений на FinAwards 2021 – magnificent FinParty, чтобы сделать праздник на самом деле неповторимым. Приятные впечатления и отличное настроение гарантируем.

Следите за нашими анонсами и берегите себя и своих близких.🙏 С нетерпением ждем встречи с вами!