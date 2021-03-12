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Предприниматели под КГГА требуют отменить жесткий карантин

Предприниматели под КГГА требуют отменить жесткий карантин

Сегодня, 19 марта, под стенами Киевской городской администрации предприниматели собрались на акцию “Бизнес должен работать”. Участники выступают против введения дополнительных карантинных ограничений, которые вступают в силу с завтрашнего дня.

По словам корреспондента UBR.ua, около ста протестующих стоят с плакатами “Кличко объявил локдаун. А за что жить?”, “Бизнес должен работать”.

Организатором акции выступило сообщество SaveФОП, созданное Всеукраинской общественной организацией “Союз защиты предпринимательства”.

В сообществе отметили, что аналогичные акции проходят под городскими, районными и областными администрациями в других регионах страны.

В частности, бизнес требует пересмотреть решения, которые ограничивают работу предпринимателей. Поднять этот вопрос перед Кабинетом министров, чтобы гражданам обеспечили их конституционные права – на труд и предпринимательскую деятельность.

По материалам УБР
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