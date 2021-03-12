Рада приняла закон об урегулировании деятельности коллекторов

Верховная Рада приняла во втором чтении проект закона №4241 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты должников при урегулировании просроченной задолженности».

Закон во втором чтении поддержали 274 народных депутата.

Банки будут обязаны информировать должника о привлечении коллекторской компании к урегулированию просроченной задолженности, а также контролировать деятельность коллекторов и предоставлять рекомендации по устранению нарушений.

Банки также обяжут расторгнуть договор с коллекторской компанией в одностороннем порядке в случае нарушения ею требований этического поведения, если таковые произошли дважды или чаще в год.

Требования к кредитодателям, включая коллекторские компании, при урегулировании просроченной задолженности:

соблюдать требования к этическому поведению и правила взаимодействия с должником;

информировать должника о привлечении коллекторской компании к урегулированию просроченной задолженности и/или уступке права требованию новому кредитору;

Читайте также: Как часто коллекторы донимают украинцев

заключать договоры только с юридическими лицами, включенными в реестр коллекторских компаний;

уведомить Нацбанк о заключении с коллекторской компанией договора;

контролировать действия привлеченных коллекторских компаний и предоставлять рекомендации по устранению нарушений;

обязанность расторгнуть договор с коллекторской компанией в одностороннем порядке в случае ее исключения из Реестра коллекторских компаний или в случае нарушения им требований к этичному поведению (2 и более раз в год).

Требование к взаимодействию с потребителем может происходить путем:

непосредственного взаимодействия. Во время первого взаимодействия с потребителем кредитор/коллекторская компания должна сообщить свое наименование, ФИО или индекс лица-представителя, правовое основание взаимодействия и размер просроченной задолженности, а по требованию потребителя — предоставить подтверждающие документы в течение 7 рабочих дней;

или индекс лица-представителя, правовое основание взаимодействия и размер просроченной задолженности, а по требованию потребителя — предоставить подтверждающие документы в течение 7 рабочих дней; отправка сообщений;

отправка почтовых уведомлений.

Согласно законопроекту, надзор за коллекторскими компаниями будет осуществлять Национальный банк Украины. В частности, регулятор сможет устанавливать дополнительные требования по взаимодействию с потребителями, штрафовать компании-нарушители и исключать их из реестра коллекторских компаний.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫