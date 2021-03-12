Рада приняла закон об урегулировании деятельности коллекторов

Верховная Рада приняла во втором чтении проект закона №4241 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты должников при урегулировании просроченной задолженности».
Закон во втором чтении поддержали 274 народных депутата.
Банки будут обязаны информировать должника о привлечении коллекторской компании к урегулированию просроченной задолженности, а также контролировать деятельность коллекторов и предоставлять рекомендации по устранению нарушений.
Банки также обяжут расторгнуть договор с коллекторской компанией в одностороннем порядке в случае нарушения ею требований этического поведения, если таковые произошли дважды или чаще в год.
Требования к кредитодателям, включая коллекторские компании, при урегулировании просроченной задолженности:
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Требование к взаимодействию с потребителем может происходить путем:
Согласно законопроекту, надзор за коллекторскими компаниями будет осуществлять Национальный банк Украины. В частности, регулятор сможет устанавливать дополнительные требования по взаимодействию с потребителями, штрафовать компании-нарушители и исключать их из реестра коллекторских компаний.
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