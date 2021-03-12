Тариф на электроэнергию в этом году планируют изменить

Тариф на электроэнергию в Украине не будут менять с 1 апреля — он останется на уровне 1,68 грн / кВт-ч.
Об этом пишет НВ.
Какое повышение планировалось:
В правительстве не отказываются от планов повысить стоимость электроэнергии для потребителей. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, действующий тариф 1,68 грн — значительно ниже рыночного.
Какие варианты повышения тарифов на электроэнергию рассматривает правительство:
Кого затронет повышение тарифов:
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