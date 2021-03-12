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Тариф на электроэнергию в этом году планируют изменить

Тариф на электроэнергию в этом году планируют изменить

Тариф на электроэнергию в Украине не будут менять с 1 апреля — он останется на уровне 1,68 грн / кВт-ч.

Об этом пишет НВ.

Какое повышение планировалось:

  • правительство планировало с 1 апреля повысить цены на электроэнергию чуть ли не до 3 грн. Повышение должно коснуться в первую очередь тех пользователей, которые используют много э/э. Решение о повышении тарифов перенесли на несколько месяцев.

В правительстве не отказываются от планов повысить стоимость электроэнергии для потребителей. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, действующий тариф 1,68 грн — значительно ниже рыночного.

Какие варианты повышения тарифов на электроэнергию рассматривает правительство:

  • тариф может быть пересмотрен позже в этом году;
  • новые тарифы коснутся только тех пользователей, которые тратят много электроэнергии;
  • тариф могут определить летом. Речь идет о повышении цены до более 2,5 грн за кВт*ч.

Кого затронет повышение тарифов:

  • повышение тарифов коснется не только тех украинцев, которые живут в больших домах или квартирах и имеют большое количество электроприборов. В случае повышения тарифов, больше придется платить украинцам, которые используют электроотопление. В зимние месяцы они могут потреблять и 1000 кВт ч электроэнергии в месяц.

Справка Finance.ua:

  • В конце декабря прошлого года Кабмин отменил льготный тариф на электроэнергию, установив единую цену в размере 1,68 грн/кВт-час.
  • Министерство социальной политики предлагает изменить порядок предоставления жилищных субсидий населению.

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По материалам НВ
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