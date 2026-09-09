Правительство возвращает усиленный финмониторинг бывших PEP Сегодня 11:02 Усиленный финансовый мониторинг бывшего PEP должен длиться не менее 12 месяцев после ухода с поста.

В Верховной Раде зарегистрировали правительственный законопроект № 16051, который, в частности, предусматривает изменения в правила финансового мониторинга политически значимых лиц (PEP) после прекращения ими публичных функций.

Об этом сообщила народный депутат Ольга Васильевская-Смаглюк.

Новый документ должен исправить положение закона № 15111-д о налогообложении доходов от цифровых платформ, ставшее одной из причин, по которым президент не подписал документ.

Согласно предварительной редакции, по истечении года банк мог продолжать применять усиленные меры только при наличии обоснованного и документально подтвержденного высокого или неприемлемо высокого риска. Это разрушало важный антикоррупционный предохранитель и вызвало возмущение международных партнеров, в частности, Совета ЕС и Европейской комиссии, которые призвали президента не подписывать закон в такой редакции.

Что предлагает правительство

Правительство внесло новый проект с правками, которые меняют принцип контроля за бывшими PEP.

Документ предлагает установить, что усиленный финансовый мониторинг бывшего PEP должен занять не менее 12 месяцев после ухода с поста. После этого контроль не прекращается автоматически. Банк должен провести индивидуальную оценку рисков и, если риски, свойственные статусу PEP, сохраняются, продолжать усиленный финансовый мониторинг.

После этого банк должен произвести индивидуальную оценку риска. Если риски, свойственные статусу PEP, сохраняются, усиленный контроль продолжается, пока банк не установит, что таких рисков больше нет. Оценку при этом необходимо повторять, по меньшей мере, раз в год. Такую же логику предлагается применять к членам семьи и связанным лицам бывшего PEP.

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В то же время сам факт того, что человек раньше был PEP, после истечения 12 месяцев не может быть достаточным основанием для отказа банка в обслуживании. Если банк все-таки отказал в установлении или поддержании деловых отношений, клиент получает отдельное право требовать пересмотра такого решения.

Разница между двумя подходами принципиальная. В законопроекте № 15111-д через год для продолжения усиленного контроля банк должен был отдельно доказать наличие высокого или неприемлемо высокого риска. В новом правительственном законопроекте № 16051 усиленный контроль действует по меньшей мере год, а затем продлевается, пока индивидуальная оценка показывает, что риски, свойственные PEP, сохраняются.