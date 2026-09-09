Как получить УБД за 1 день? Почему военные теряют свои льготы? Объясняет юрист
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Для получения статуса участника боевых действий военному во время военного положения фактически достаточно выполнять боевое задание не менее одного дня. Также статус можно получить при ранении, контузии или травме во время защиты Украины.
Об этом в новом видео на Finance.ua рассказал адвокат, старший партнер и соучредитель адвокатского объединения RESPOND Александр Жовтан.
По его словам, ранее для получения статуса УБД требовалось выполнять боевые задания не менее 30 дней. Во время военного положения этот срок был сокращен до одного дня.
Кто может получить статус УБД
Есть две основные категории военных, которые могут получить статус УБД:
те, кто сейчас проходит службу,
и уже уволенные военнослужащие, не успевшие оформить статус во время службы.
Для работающих военных оформление фактически возлагается на командование воинской части. Если человек уже уволился, документами занимается ТЦК и СП или военнослужащий может самостоятельно обратиться в соответствующую комиссию.
В качестве примера он приводит 75% скидку на коммунальные услуги. Для ее оформления существует установленная процедура и образец заявления. После предоставления документов дальнейшими вопросами занимается Пенсионный фонд.
«Фактически все льготы использовать очень просто. Было бы желание», — отмечает Жовтан.
Если военный не понимает, как оформить определенную льготу, адвокат советует обратиться за помощью к специалисту, которому он доверяет.
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