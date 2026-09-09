Как получить УБД за 1 день? Почему военные теряют свои льготы? Объясняет юрист Сегодня 10:25 Как получить УБД за 1 день? Почему военные теряют свои льготы? Объясняет юрист

Для получения статуса участника боевых действий военному во время военного положения фактически достаточно выполнять боевое задание не менее одного дня. Также статус можно получить при ранении, контузии или травме во время защиты Украины.

Об этом в новом видео на Finance.ua рассказал адвокат, старший партнер и соучредитель адвокатского объединения RESPOND Александр Жовтан.

По его словам, ранее для получения статуса УБД требовалось выполнять боевые задания не менее 30 дней. Во время военного положения этот срок был сокращен до одного дня.

Кто может получить статус УБД

Есть две основные категории военных, которые могут получить статус УБД:

те, кто сейчас проходит службу,

и уже уволенные военнослужащие, не успевшие оформить статус во время службы.

Для работающих военных оформление фактически возлагается на командование воинской части. Если человек уже уволился, документами занимается ТЦК и СП или военнослужащий может самостоятельно обратиться в соответствующую комиссию.

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По словам Жовтана, процедура стала гораздо проще.

«Сейчас же требуется один документ и самый главный — это справка о непосредственном участии в боевых действиях. Так называемое приложение шесть».

Эта справка представляет собой основной документ для оформления статуса. Последующие этапы, по словам адвоката, уже касаются юридической процедуры.

Какие льготы предусмотрены для участников боевых действий

После получения статуса УБД военнослужащий имеет право на широкий список льгот и гарантий, определенных законодательством.

Среди основных Александр Жовтан называет:

75% скидка на коммунальные услуги;

дополнительные отпуска;

бесплатное лечение;

санаторное лечение;

бесплатное зубопротезирование;

первоочередное право на квартирный учет;

первоочередное право на земельный участок.

В то же время полный список льгот значительно шире.

Почему военные не оформляют льготы

На практике проблема часто заключается не в отсутствии права на льготу, а в том, что военные не желают проходить процедуру ее оформления.

«Военнослужащие не хотят ее оформлять не потому, что не знают, а потому, что боятся бюрократии, боятся обращаться», — объясняет адвокат.

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В качестве примера он приводит 75% скидку на коммунальные услуги. Для ее оформления существует установленная процедура и образец заявления. После предоставления документов дальнейшими вопросами занимается Пенсионный фонд.

«Фактически все льготы использовать очень просто. Было бы желание», — отмечает Жовтан.

Если военный не понимает, как оформить определенную льготу, адвокат советует обратиться за помощью к специалисту, которому он доверяет.