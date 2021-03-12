Обновили правила въезда в Шенгенскую зону

Еврокомиссия обновила правила посещения Шенгенской зоны с безвизовым режимом. Теперь это будет происходить по туристической информационной системе авторизации (ETIAS).
Она должна заработать к концу 2022 года, сообщает пресс служба Еврокомиссии.
Система предусматривает предварительное электронное разрешение на въезд для туристов, приезжающих в государства Шенгенской зоны из третьих стран.
Путешественники смогут подавать заявки на получение разрешения через специальный вебсайт или мобильное приложение, заплатив при этом сбор €7 и указав данные проездного документа. После заполнения заявки система проверяет данные. Это может занять несколько минут, в отдельных случаях до 96 ч. Только тогда получите или нет разрешение на въезд в выбранную страну. Без него не пустят.
Также в случае отказа человек сможет обжаловать это в апелляционном суде той страны, которая приняла такое решение.
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