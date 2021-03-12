День финансов: доплаты при ипотеке под 7%, подорожание ж/д билетов, кэшбек от monobank

Понедельник, 15 марта дал ответы на такие вопросы:

Кто может получить пенсию в 7 тыс. грн? Министр социальной политики Марина Лазебная сообщила, что в случае введения накопительной пенсионной системы минимальный размер пенсий будущих пенсионеров составит около семи тысяч гривен. По ее словам, ни одно правительство за 16 лет не смогло ввести накопительную пенсионную систему. «Мы посмотрели, какая у нас сегодня есть солидарная пенсия, и с накопительной мы можем смело говорить, что мы можем, наведя порядок в солидарной, выйти на 7000 гривен», — пояснила она.

Куда расширили «оранжевую» зону карантина? Министерство здравоохранения в зону риска добавило Черниговскую область. По состоянию на 15 марта в «красной» зоне карантина остаются четыре области — Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая.

Сколько комиссионных доплачивают заемщики, когда берут ипотеку под 7%? Банки предупреждают о необходимости оплатить дополнительные платежи при оформлении сделки по покупке недвижимости в рамках государственной ипотечной программы. К примеру, в ПриватБанке одноразовая комиссия за выдачу кредита составляет 0,5% от суммы. На страхование квартиры и жизни заемщика ежегодно надо тратить еще по 0,5% от стоимости квартиры и остатка по кредиту.

Что ждать от курса на этой неделе? За минувшую неделю курс доллара к гривне незначительно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,05−0,2%. Со слов Вадима Иосуба, старшего аналитика Альпари, на начавшейся неделе стоит ожидать незначительное снижение курса доллара к гривне.

Как подорожают железнодорожные билеты? Министерство инфраструктуры подготовило проект приказа об утверждении изменений в тарифы на перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении. До конца 2021 года тарифы вырастут на 22%. По расчетам, повышение тарифов позволит получить «Укрзализныцей» в 2021 году дополнительные поступления в сумме 557,9 млн грн.

Что не устраивает украинцев в повседневной работе? По результатам опроса The Point, среди украинцев 12,2% ничего не хотят менять в своей карьере в 2021 году. Но 47,7% не устраивает в работе финансовая мотивация, 34,1% жалуются на отсутствие вдохновения для более творческого и креативного подхода к работе. 17% тревожит отсутствие личных встреч с коллегами и партнерами.

Сколько зарабатывают проджект-менеджеры в Украине? По данным исследования портала DOU, проджект-менеджеры в Украине получают более низкую зарплату, чем разработчики, но выше, чем тестировщики. Хотя крупные компании в целом склонны платить больше за работу РМ. Медианная заработная плата PM в декабре 2020 года была немного ниже средней для всех ІТ-специалистов и составила $ 1700.

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