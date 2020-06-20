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Что не устраивает украинцев в повседневной работе — опрос (инфографика)

Что не устраивает украинцев в повседневной работе — опрос (инфографика)

Среди украинцев 12,2% ничего не хотят менять в своей карьере в 2021 году. А больше всего опрошенных (48,5%) в этом году надеются увеличить уровень дохода.

Об этом говорится в опросе The Point.

Что сотрудников не устраивает в повседневной работе более всего:

  • финансовая мотивация — 47,7%;
  • вдохновение для более творческого и креативного подхода к работе — 34,1%;
  • отсутствие общения с коллегами — 21,4%;
  • нехватка времени на выполнение рабочих задач — 18,1%;
  • отсутствие личных встреч с коллегами и партнерами — 17%.

Отдельными ответами респоденті отметили, что в настоящей работе им не хватает сочетания офисной и дистанционной работы, понимания в коллективе или нарядиться и пойти в офис.

В тройку самых популярных критериев в выборе работодателя вошли:

  • зарплата — 92,1%;
  • возможность карьерного роста — 54,4%;
  • гибкий график — 41,2%.

Важным вопросом в 2020 году, который перешел и в 2021-й, была забота о здоровье своем и окружающих. Согласно опросу, очень заботятся о здоровье сотрудников 17,8% работодателей, частично заботятся — 38,4%. А вот 24,6% опрошенных указали, что компании, в которых они работают, вовсе не думают о здоровье сотрудников.

Весомым критерием для сотрудников является также интерьер офиса. О важности работы в комфорте отметили 68,4% опрошенных. Для 11,4% вид офиса не имеет никакого значения, чтобы была хорошая зарплата. А вот 7,2% респондентов работают дистанционно, поэтому и не причисляют интерьер офиса к важным критериям.

Резюме. Важнейшим пунктом в резюме для работодателя в этом году соискатели считали навыки и умения (44,8%), далее идут опыт работы (37,6%) и результаты тестового задания (6,2%).

Формат работы. Больше всего сотрудникам украинских компаний нравится формат сочетания офисной и дистанционной работы — такой вариант ответа выбрали 45,9% опрошенных. Вместе с тем, 14,7% респондентов никогда не работали удаленно и знают только офисную работу, 12,4% несмотря на все хотят работать только в офисе, а 13,3% – полностью перейти на удаленный режим работы.

Справка Finance.ua:

  • Напомним, что по результатам опроса Creative States, работа большинства опрошенных респондентов не требует обязательного присутствия в офисе — к оффлайну «привязаны» лишь 12,9%. Остальные либо уже работали удаленно, или адаптируются к любому формату. Но это не значит, что «удаленка» всем по душе — нравится она 57% респондентов.
  • Сотрудники любят свои офисы за: рабочую атмосферу (43,5%); возможность общения с коллегами и чувствовать себя частью сообщества (41,6%); комфорт и отсутствие домашних раздражителей (12,9%).

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По материалам Finance.UA
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