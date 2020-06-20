Что не устраивает украинцев в повседневной работе — опрос (инфографика)

Среди украинцев 12,2% ничего не хотят менять в своей карьере в 2021 году. А больше всего опрошенных (48,5%) в этом году надеются увеличить уровень дохода.
Об этом говорится в опросе The Point.
Что сотрудников не устраивает в повседневной работе более всего:
Отдельными ответами респоденті отметили, что в настоящей работе им не хватает сочетания офисной и дистанционной работы, понимания в коллективе или нарядиться и пойти в офис.
В тройку самых популярных критериев в выборе работодателя вошли:
Важным вопросом в 2020 году, который перешел и в 2021-й, была забота о здоровье своем и окружающих. Согласно опросу, очень заботятся о здоровье сотрудников 17,8% работодателей, частично заботятся — 38,4%. А вот 24,6% опрошенных указали, что компании, в которых они работают, вовсе не думают о здоровье сотрудников.
Весомым критерием для сотрудников является также интерьер офиса. О важности работы в комфорте отметили 68,4% опрошенных. Для 11,4% вид офиса не имеет никакого значения, чтобы была хорошая зарплата. А вот 7,2% респондентов работают дистанционно, поэтому и не причисляют интерьер офиса к важным критериям.
Резюме. Важнейшим пунктом в резюме для работодателя в этом году соискатели считали навыки и умения (44,8%), далее идут опыт работы (37,6%) и результаты тестового задания (6,2%).
Формат работы. Больше всего сотрудникам украинских компаний нравится формат сочетания офисной и дистанционной работы — такой вариант ответа выбрали 45,9% опрошенных. Вместе с тем, 14,7% респондентов никогда не работали удаленно и знают только офисную работу, 12,4% несмотря на все хотят работать только в офисе, а 13,3% – полностью перейти на удаленный режим работы.
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