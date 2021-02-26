0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 130 0

Finance.ua дарит 100 грн кэшбека за открытие карты monobank 🎁

Finance.ua дарит 100 грн кэшбека за открытие карты monobank &#127873;

Кэшбек — такая приятная штука. Вы тратите деньги, при этом еще и немного зарабатывая.

Finance.ua знает, как наши читатели любят покупки с кэшбеком, поэтому договорился с monobank и подготовил для вас специальное предложение. Заказывайте карту monobank и получите приятный дополнительный бонус 100 грн на счет кэшбека!

Как получить бонус:

  • установите приложение monobank на свой телефон с iOS или Android);
  • получите карту курьером или заберите лично в пунктах выдачи в городах Украины;
  • активируйте и получите 100 грн на счет кэшбека.

Ничего сложного — денежки смогут получить все желающие.

Важный момент! При заказе карты нужно перейти по ссылке, содержащейся здесь. Тогда кэшбек точно найдет владельца своей карты! 😉

Справка Finance.ua:

  • Monobank | Univeral Bank — первый мобильный банк Украины, созданный командой Fintech Band совместно с Univeral Bank.
  • в monobank нет привычных банковских отделений, но все вопросы легко решаются через мобильное приложение и менеджеров на мобильных устройствах;
  • простота пользования приложением monobank — одна из главных ценностей для клиентов. У банка существуют службы поддержки клиентов в Viber, Facebook Messenger, Telegram.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты Личные финансы
Все, что мы знаем про:monobank
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.