Finance.ua дарит 100 грн кэшбека за открытие карты monobank 🎁

Кэшбек — такая приятная штука. Вы тратите деньги, при этом еще и немного зарабатывая.

Finance.ua знает, как наши читатели любят покупки с кэшбеком, поэтому договорился с monobank и подготовил для вас специальное предложение. Заказывайте карту monobank и получите приятный дополнительный бонус 100 грн на счет кэшбека!

Как получить бонус:

установите приложение monobank на свой телефон с iOS или Android);

получите карту курьером или заберите лично в пунктах выдачи в городах Украины;

активируйте и получите 100 грн на счет кэшбека.

Ничего сложного — денежки смогут получить все желающие.

Важный момент! При заказе карты нужно перейти по ссылке, содержащейся здесь. Тогда кэшбек точно найдет владельца своей карты! 😉

Справка Finance.ua:

Monobank | Univeral Bank — первый мобильный банк Украины, созданный командой Fintech Band совместно с Univeral Bank.

в monobank нет привычных банковских отделений, но все вопросы легко решаются через мобильное приложение и менеджеров на мобильных устройствах;