Железнодорожные билеты подорожают с 1 апреля

Министерство инфраструктуры подготовило проект приказа об утверждении изменений в тарифы на перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении. До конца 2021 года тарифы вырастут на 22%.

Проект приказа размещен для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

Согласно проекту, к определенной в предыдущем периоде стоимости проезда пассажиров в общих, плацкартных, купейных вагонах с 4-местными купе и мягких вагонах с 2-местными купе (СВ) поездов внутреннего сообщения ежемесячно, начиная с 1 апреля 2021 года по 31 декабря 2021 года включительно, применяется коэффициент индексации 1,02.

Кроме того, планируется индексация на 22% тарифов на перевозку багажа, грузобагажа и перевозке вагонов в порожнем состоянии.

По расчетам, повышение тарифов позволит получить «Укрзализныцей» в 2021 году дополнительные поступления в сумме 557,9 млн грн.

Как отмечается пояснительной записке к проекту, необходимость индексации тарифов связана с необходимостью постепенного уменьшения перекрестного субсидирования пассажирских перевозок за счет грузовых.

«Несвоевременность индексации уровня тарифов, отрицательная рентабельность пассажирских перевозок не обеспечивают техническое развитие железнодорожной отрасли в условиях значительного износа основных средств, особенно пассажирского подвижного состава», — говорится в документе.

В последний раз повышение тарифов происходило в 2018 году. С того времени, наблюдается тенденция роста индекса потребительских цен, а именно в 2018 году — на 9,8%, 2019 году — 4,1%, в 2020 году — 5,0%, а в 2021 году прогнозируется на уровне 6,2% (декабрь к декабрю предыдущего года), и в 2021 году прогнозируется рост реальной среднемесячной заработной платы работников в Украине на уровне 12,1%, отметили в Мининфраструктуры.