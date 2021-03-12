Сколько зарабатывают проджект-менеджеры в Украине (исследование)

Проджект-менеджеры в Украине получают более низкую зарплату, чем разработчики, но выше, чем тестировщики.

Об этом свидетельствуют данные исследовании портала DOU.

Портрет Project Managers:

РМ — это человек 30 лет (средний возраст ІТ-специалистов 29 лет);

среди РМ высокая доля женщин — 36% (среди всех ІТ-специалистов их 22%), причем в аутсорсинговых компаниях их немного больше, чем в продуктовых (39% и 28% соответственно);

только 6% не имеют высшего образования (3% еще учатся). Высокая доля тех, у кого два высших образования или ученая степень (16%, среди ІТ-специалистов в общем таких 9%);

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РМ в аутсорсинговых компаниях демонстрируют высокий уровень владения (37% считают свой уровень Advanced, еще 52% Upper-Intermediate). В продуктовых компаниях проджект-менеджеры владеют английским несколько хуже: только 22% из них оценивают свой уровень как Advanced, 42% – как Upper-Intermediate.

Уровень зарплат:

медианная заработная плата PM в декабре 2020 года была немного ниже средней для всех ІТ-специалистов и составила $ 1700 (медианный показатель по ІТ-специалистам в целом — $ 2000). Как правило, РМ зарабатывает меньше, чем разработчик (медиана $ 2500), однако немного больше, чем QA-специалист ($ 1500);

в Киеве заработная плата РМ выше, чем в других городах: около $ 2000 против $ 1500;

самые высокие зарплаты в Program Managers и Delivery Managers (медианная зарплата $ 4250), далее следуют Product Owners и Scrum Masters ($ 3000), за ними — Product Managers ($ 2700).

Уровень зарплаты в зависимости от компании:

крупные компании в целом склонны платить больше за работу РМ. Там, где работает 50 человек или меньше, медианная зарплата РМ составляет около $ 1300, где работает до 1000 человек — $ 1750, где более 1000 — $ 2500;

в средних и крупных компаниях, где более 50 сотрудников, в прошлом году рост зарплат тоже был больше, чем в компаниях, где 50 или меньше сотрудников: $ 300 и $ 225 соответственно.

Бонусы:

большинство РМ (65%) не получают бонусов;

если же бонусы предусмотрены, то чаще всего они выплачиваются за хорошие показатели работы (12% РМ) или выплачиваются раз в год (еще 10% РМ);

несколько чаще бонусы получают те специалисты, которые работают в крупных компаниях с более чем 1000 сотрудников (45%), и те, кто работает в ІТ 4 или более лет (48%).

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