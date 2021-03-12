Сколько зарабатывают проджект-менеджеры в Украине (исследование)

Проджект-менеджеры в Украине получают более низкую зарплату, чем разработчики, но выше, чем тестировщики.
Об этом свидетельствуют данные исследовании портала DOU.
Портрет Project Managers:
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Уровень зарплат:
Уровень зарплаты в зависимости от компании:
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