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Кто сможет получить пенсию в 7 тыс. грн - объяснение Лазебной

Кто сможет получить пенсию в 7 тыс. грн - объяснение Лазебной

В случае введения накопительной пенсионной системы минимальный размер пенсий будущих пенсионеров составит около семи тысяч гривен.

Об этом в эфире ток-шоу «Большая политика» на «5 канале» сказала министр социальной политики Марина Лазебная.

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«Что касается семи тысяч гривен, это как раз была наша дискуссия с президентом, когда мы говорили о накопительной системе. Потому что я ему рассказала, что происходит в солидарной системе, какая сегодня ситуация, как сегодня трудно повышать пенсии, поскольку в 2016 году был уменьшен ЕСВ и вдвое уменьшились ресурсы Пенсионного фонда, и как сегодня нам трудно индексировать пенсии и вообще объяснять людям, почему такие малые размеры пенсий, когда и карантин, и экономика не растет», — отметила глава Минсоцполитики.

По ее словам, ни одно правительство за 16 лет не смогло ввести накопительную пенсионную систему.

«Я рассказала об упущенных возможностях и показала, для чего она нужна. Я отдельно сделала расчет — я с ним и пришла — где показала на минимальном взносе, когда 300 гривен человек заплатит на свой счет накопительный, 300 гривен туда перечислит его работодатель и как эти 600 гривен за определенный период времени превращаются в его собственный человеческий капитал, который потом человек может использовать на пенсию», — сказала Лазебная.

Министр также отметила, что ежемесячная выплата из накопительного фонда для каждого человека дополнительно к солидарной составит 3200 гривен.

«Мы посмотрели, какая у нас сегодня есть солидарная пенсия, и с накопительной мы можем смело говорить, что мы можем, наведя порядок в солидарной, выйти на 7000 гривен», — пояснила она.

В то же время Лазебная отметила, что такой размер пенсий появится только тогда, когда будет введена накопительная система.

«Накопительная система делается для более молодых, для пенсионеров она не вводится», — отметила министр.

Справка Finance.ua:

  • В Пенсионном фонде Украины предоставили информацию о распределении пенсионеров по размерам пенсий по состоянию на 1 января 2021 года по сравнению с 1 января 2020 года.
  • В результате проведенных в течение 2020 года перерасчетов пенсий в Украине выросло количество получателей пенсий размером от 2001 до 3000 гривен и от 3001 до 4000 гривен.

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По материалам Finance.UA
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