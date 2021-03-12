Что ждать от курса на этой неделе?

За минувшую неделю курс доллара к гривне незначительно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,05−0,2%.
Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 27,76 до 27,73 грн (-0,1%).
Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время снизились с 27,76/27,77 до 27,70/27,72 (-0,2%).
Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 27,68/27,84 до 27,63/27,83 (-0,1%/-0,05%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой расширился с 0,6% до 0,7% за счет более быстрого снижения курса покупки по сравнению с продажей.
Со слов Вадима Иосуба, старшего аналитика Альпари, на начавшейся неделе стоит ожидать незначительное снижение курса доллара к гривне.
«Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 27,7 грн, а наличный доллар в банках — вблизи 27,6/27,8 грн», — говорит Иосуб.
Как говорит Андрей Гойлов, аналитик RoboForex, в наступившую неделю на курс национальной валюты по-прежнему будут влиять продажи аграриями валютной выручки, нерезиденты и слабый спрос импортеров.
«Завтра пройдет аукцион по размещению ОВГЗ, где Минфин Украины предложит рынку облигации 7-ми выпусков со сроками погашения в 3, 12, 18, 24, 36 и 72 месяца в гривнах, а также 12 месяцев — в долларах США. Полагаю, что данное размещение заинтересует нерезидентов на фоне роста доходности этих бумаг. Иностранные инвесторы нарастили свои портфели в ОВГЗ на вторичном рынке почти на 2,00 млрд грн — до уровня в 103,73 млрд. Далее к сельхозпроизводителям присоединятся нерезиденты с продажами иностранных валют. В этой ситуации ожидаю выхода НБУ с валютными интервенциями, что и определит пределы укрепления курса национальной валюты», — отмечает эксперт.
Гойлов прогнозирует, что доллар США к гривне ослабнет до уровня 27,55. Единая европейская валюта, вероятно, возобновит рост к уровню 33,15.
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