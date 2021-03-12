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«Ипотека под 7%»: сколько заемщики доплачивают комиссионных

«Ипотека под 7%»: сколько заемщики доплачивают комиссионных

Банки предупреждают о необходимости оплатить дополнительные платежи при оформлении сделки по покупке недвижимости в рамках государственной ипотечной программы.

Об этом говорится в статье Экономической правды.

Так, в государственном Укргазбанке сообщили о следующих выплатах:

  • одноразовая комиссия – 0,5% от суммы кредита;
  • сбор в Пенсионный фонд – 1% от стоимости квартиры;
  • услуги оценщика – около 1900 грн;
  • ежегодное страхование квартиры – 0,26% от ее стоимости;
  • услуги нотариуса при оформлении сделки – 10,27 тыс. грн;
  • госрегистрация – 3086 грн.

В Приватбанке одноразовая комиссия за выдачу кредита составляет 0,5% от суммы. На страхование квартиры и жизни заемщика ежегодно надо тратить еще по 0,5% от стоимости квартиры и остатка по кредиту, соответственно.

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Если застройщик является физическим лицом и в течение года заключал более одного договора купли-продажи недвижимости, то дополнительно необходимо оплатить 5% налога с доходов физических лиц. На практике его уплата ложится на плечи покупателя.

Дополнительные расходы в банке Глобус следующие:

  • услуги нотариуса – 5-8 тыс. грн;
  • ежегодное страхование квартиры – 1,3% от ее стоимости;
  • ежегодное страхование от несчастного случае- 1,3% от остатка по кредиту;
  • услуги оценщика – около 1 тыс грн;
  • сбор в Пенсионный фонд – 1% от стоимости жилья;
  • административный сбор – 227 грн.

Справка Finance.ua:

  • НБУ и банкиры «нарисовали» портрет среднего заемщика. Средний возраст заемщика — 38 лет. Доля должников до 30 лет составляет до 20%. А среднемесячный доход заемщика — почти 50 тыс. грн. Заемщикам с доходом до 20 тыс. грн за прошлый год было выдано лишь четверть кредитов.
  • Ранее банкиры сообщали, что рынок первичной ипотеки до сих пор непрозрачный.

Как будет работать программа ипотеки под 7%

По материалам Економічна Правда
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