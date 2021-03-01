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Ипотеку до 10% получили две тысячи украинцев

Ипотеку до 10% получили две тысячи украинцев

Ипотека наконец-то выходит из многолетней комы, считает исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова.

Об этом она рассказала во время круглого стола на тему «Ипотека в 2021 году: как новая госпрограмма повлияет на развитие ипотечного кредитования», организованного онлайн «Финансовым клубом».

«Знаковым моментом для рынка ипотеки стал июль 2020 года, когда три государственных и два коммерческих банка предложили ставки до 10% годовых. К марту 2021 года банки — участники этого пилота получили 45 тыс. заявок на ипотеку. Из этих заявок почти 2 тыс. заключены на сумму 1,6 млрд грн», — отметила Елена Коробкова.

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Заместитель директора департамента розничных клиентов Кредобанка Ольга Муха утверждает, что «с июля у них существенно увеличилась выдача кредитов».

Елена Коробкова уверена, что «ипотека наконец-то выходит из многолетней комы, в которой находилась, и начинает набирать обороты».

«На фоне сплошного застоя прошлых лет динамика заметна и положительна. Основой для этого стало рекордное снижение процентных ставок в прошлом году: за первые девять месяцев 2020-го индекс UIRD потерял почти 7 процентных пунктов и закрепился в диапазоне 8−9% годовых. Снижение стоимости ресурсов позволило банкам снижать стоимость кредитов, что дало импульс для возобновления ипотечного кредитования», — рассказала Елена Коробкова.

Заместитель председателя правления Ощадбанка Антон Тютюн считает, что ставки дальше будут снижаться, но это не ключевой фактор. «Ключевой фактор для роста ипотеки — это рост реальных доходов граждан, чтобы у нас было больше среднего класса, чтобы клиенты могли платить ипотеку», — рассказал Антон Тютюн.

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По материалам Финансовый клуб
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