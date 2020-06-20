Банкиры: рынок первичной ипотеки до сих пор непрозрачный

Рынок первичной ипотеки до сих пор непрозрачный. Банкиры рассказали об этом во время круглого стола на тему «Ипотека в 2021 году: как новая госпрограмма повлияет на развитие ипотечного кредитования».
«Существенная проблема — полная непрозрачность рынка. Системного движения на первичном рынке нет, поскольку рынок непрозрачен. Отсутствует централизованный учет собственников квартир в недостроях. Схемы работы застройщиков разные, их десятки. Используют схемы, которые сложны для банков с точки зрения легальности», — перечислил основные проблемы заместитель председателя правления Ощадбанка Антон Тютюн.
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Он говорит, что нет четкости и прозрачности в разрешительной документации. «Но банк не может кредитовать людей на покупку квартир в доме, на который еще нет разрешительной документации. Отсутствует ответственность застройщика за то, что дом будет сдан в срок, указанный в контракте», — сказал Антон Тютюн.
Первый заместитель председателя правления банка «Глобус» Елена Дмитриева жалуется на низкий уровень конкуренции на рынке. «Банк „Глобус“ занимает более 90% первичной ипотеки. НБУ нужно задуматься, почему другие банки не хотят заходить на рынок первичной ипотеки, что нужно изменить, чтобы банки более охотно кредитовали первичку», — подчеркнула она.
Елена Дмитриева напомнила о проблеме налогообложения. «Застройщики в случае передачи права собственности на имущественные права покупателю должны сразу платить 20% налога. Это очень сильно мешает сделать отрасль прозрачной», — уверена она.
Заместитель директора департамента розничных клиентов Кредобанка Ольга Муха говорит, что доля выдач на первичном рынке у них составляет лишь 10−15%. «Действительно, рынок является непрозрачным, вопросов много. Возможно, те законопроекты относительно вещных прав на первичном рынке, которые выносятся на рассмотрение, дадут больший толчок к развитию этого рынка», — отметила Ольга Муха.
Она советует не ждать, что все застройщики в один момент за один месяц перейдут на схемы, разрешенные программой. «Возможно, будет какой-то переход, оживление, но это будет более долгий процесс. Плюсом программы является то, что мы стимулируем развитие нового жилья, это для банка плюс, что он сможет иметь более ликвидное имущество», — сказала она.
«Если банк попытается не вернуть депозиты, вы знаете, какие будут самые жесткие регуляции, и ответственность банков перед вкладчиками очень сильно контролируется. Но никакой ответственности застройщиков перед инвесторами, которые такие же деньги вносят, просто не в банк, а в строительство», — говорит Антон Тютюн.
В НБУ понимают необходимость ужесточения требований к застройщикам. «Количество обманутых инвесторов растет экспоненциально. Учитывая то, что застройщики, как и банки, держат значительные сбережения населения, требования к ним должны быть эквивалентно жесткими», — рассказала старший экономист управления анализа системных рисков департамента финансовой стабильности НБУ Алена Шмыгель.
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