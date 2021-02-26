День финансов: 5 лет на электронные трудовые, и 2 года — на установку счетчиков газа

Пятница, 5 марта. Перед праздничными выходными поговорим о том, что будет касаться как женщин, так и мужчин.

Установку счетчиков газа отсрочили. Рада проголосовала за законопроект, согласно которому до 1 января 2023 года продлеваются сроки установки индивидуальных счетчиков для населения. Ранее предполагалось, что конечный срок установки таких счетчиков – 1 января 2021 года.

Кроме того, сегодня НКРЭКУ приняла предварительное постановление, которым обязала поставщиков газа опубликовать годовые цены на газ до 25 апреля, чтобы ввести их в действие с 1 мая 2021 года.

Добавим, что согласно результатам опроса КМИС, 64,7% украинцев считают, что стоимость коммунальных услуг за январь 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года выросла. В то же время, для 5,6% – платежки подешевели.

Электронные трудовые. Зеленский подписал закон, который вводит в Украине учет трудовой деятельности работников в электронной форме. Украина постепенно в течение 5 лет будет отказываться от бумажных трудовых книжек. За это время в Государственный реестр должны быть внесены сведения из бумажных трудовых книжек. Закон также предусматривает возможность автоматического назначения пенсии.

Вакцинация на коммерческой основе. От 300 до 1200 грн. Именно столько может стоить вакцина от коронавируса в коммерческих учреждениях. Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль. «Думаю, если вакцины от гриппа или дифтерии в коммерческом использовании стоят 300-1200 гривен, то вакцина от COVID-19 будет в этих пределах», — заявил он.

По 2 га земли на руки. В Украине закон гарантирует каждому гражданину возможность бесплатно приватизировать до 2 га земли.

Но на практике чиновники находят причины, чтобы не оформлять участки бесплатно. Согласно закону для получения 2 га земли достаточно собрать документы и обратиться к местной власти. С чем могут быть проблемы, рассказал Глава комитета по земельному праву Виктор Кобылянский.

Двойное гражданство со странами ЕС. Как заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, Украина намерена разрешить двойное гражданство со странами Европейского союза и другими дружественными государствами. Но есть одно исключение — это Российская Федерация. Как отмечает министр, список этих стран будет калиброваться.

Растаможка «еврономеров». Как не стать жертвой мошенников. Недавно Рада в первом чтении приняла законопроекты относительно таможенного оформления автомобилей на иностранных номерах. Эти инициативы актуализировали болезненную для Украины тему с «еврономерами», а с ней зашевелились и мошенники. Finance.ua проверял на собственном опыте, как происходит процедура и чем пытаются взять “на крючок” мошенники.