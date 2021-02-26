Зеленский подписал закон об электронных трудовых книжках

Президент Владимир Зеленский подписал Закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме”, который Верховная Рада приняла 5 февраля этого года.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Документ вводит учет трудовой деятельности работников в электронной форме, использование этих сведений для подтверждения имеющегося стажа работы для заключения трудового договора, назначения пенсий и тому подобное.

Также на законодательном уровне регулируется вопрос об автоматическом назначении пенсии по возрасту через личный электронный кабинет лица на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

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Таким образом совершенствуется и реформируется система учета трудовой деятельности работников, предусматривающая постепенный отказ от бумажных трудовых книжек.

Переходный период:

законом предусмотрен пятилетний переходный период, в течение которого в Государственный реестр должны быть внесены сведения из бумажных трудовых книжек;

в течение этого времени будет применяться как бумажная трудовая книжка, так и электронная форма уже имеющихся или внесенных сведений из указанного реестра.

Также документом вводится возможность автоматического назначения пенсии без личного обращения лица с сохранением права отсрочки выхода на пенсию.

Для чего необходимы эти изменения:

такие изменения позволят уменьшить расходы работодателей на ведение бумажного документооборота;

упростят доступ к информации о приобретенном стаже работников для назначения выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию, прежде всего в случае временной потери трудоспособности;

это упростит учет данных относительно образования, квалификации, которую имеет работающее население и которую получают молодые люди, для обеспечения согласования предложений, существующих на рынке труда, и планирования подготовки или переподготовки специалистов по актуальным направлениям.

Также устраняются возможные риски и негативные последствия потери трудовой книжки, ее физического повреждения, фальсификации и внесения недостоверных сведений в этот документ.

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