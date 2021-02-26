Зеленский подписал закон об электронных трудовых книжках

Президент Владимир Зеленский подписал Закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме”, который Верховная Рада приняла 5 февраля этого года.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Документ вводит учет трудовой деятельности работников в электронной форме, использование этих сведений для подтверждения имеющегося стажа работы для заключения трудового договора, назначения пенсий и тому подобное.
Также на законодательном уровне регулируется вопрос об автоматическом назначении пенсии по возрасту через личный электронный кабинет лица на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
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Таким образом совершенствуется и реформируется система учета трудовой деятельности работников, предусматривающая постепенный отказ от бумажных трудовых книжек.
Переходный период:
Также документом вводится возможность автоматического назначения пенсии без личного обращения лица с сохранением права отсрочки выхода на пенсию.
Для чего необходимы эти изменения:
Также устраняются возможные риски и негативные последствия потери трудовой книжки, ее физического повреждения, фальсификации и внесения недостоверных сведений в этот документ.
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