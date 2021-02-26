Регулятор предварительно одобрил введение годового тарифа на газ с 1 мая

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла предварительное постановление, которым обязала поставщиков газа опубликовать годовые цены на газ до 25 апреля с тем чтобы ввести их в действие с 1 мая 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«С целью защиты бытовых потребителей природного газа от ценовых колебаний на этот энергетический ресурс указанным проектом решения предлагается ввести базовое годовое предложение, которое будет предлагаться поставщиками», — отметили в регуляторе.

Что это значит:

поставщики природного газа, которые осуществляют или намерены осуществлять поставки природного газа бытовым потребителям с 1 мая 2021 года, обязаны с 25 апреля обнародовать на своих сайтах цену на природный газ, которая будет действовать в течение года, а также другую информацию о базовом годовом предложении;

поставщики смогут предлагать другие позиции бытовым потребителям, размещая их на сайте таким образом, чтобы была возможность однозначно определить, какая из них является базовой годовой.

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При этом потребители и в дальнейшем будут иметь право менять поставщика газа по желанию.

Отметим, что на сегодняшний день документ получил предварительное одобрение и опубликован для общественного обсуждения.

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