Украина разрешит двойное гражданство со странами ЕС и другими

Украина намерена разрешить двойное гражданство со странами Европейского союза и другими дружественными государствами. О России не может быть и речи.

Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В частности, он отметил, что поддерживает идею легализации двойного гражданства. Но есть одно исключение — это Российская Федерация, с которой не может идти речи об этом.

«Что вы увидели в решении СНБО? Вы увидели контуры позиции государства, которая должна быть отражена в законодательстве… Политика, которую мы будем реализовывать, состоит из двух элементов. Мы планируем разрешить двойное гражданства со странами ЕС… со странами, которые дружественны нам и не представляют угрозы. Список этих стран будет калиброваться», — отметил Кулеба.

По его словам, второй элемент — это запрет занимать государственные должности при наличии двойного гражданства.

«Тут будет другая политика с рядом ограничений, чтобы не допустить злоупотреблений», — добавил министр.

Напомним, ранее сообщалось, что Совет национальной безопасности и обороны поручил разработать законопроект о легализации двойного гражданства. При этом чиновникам будет запрещено иметь паспорт другого государства.