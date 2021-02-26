Украина разрешит двойное гражданство со странами ЕС и другими

Украина намерена разрешить двойное гражданство со странами Европейского союза и другими дружественными государствами. О России не может быть и речи.
Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
В частности, он отметил, что поддерживает идею легализации двойного гражданства. Но есть одно исключение — это Российская Федерация, с которой не может идти речи об этом.
«Что вы увидели в решении СНБО? Вы увидели контуры позиции государства, которая должна быть отражена в законодательстве… Политика, которую мы будем реализовывать, состоит из двух элементов. Мы планируем разрешить двойное гражданства со странами ЕС… со странами, которые дружественны нам и не представляют угрозы. Список этих стран будет калиброваться», — отметил Кулеба.
По его словам, второй элемент — это запрет занимать государственные должности при наличии двойного гражданства.
«Тут будет другая политика с рядом ограничений, чтобы не допустить злоупотреблений», — добавил министр.
Напомним, ранее сообщалось, что Совет национальной безопасности и обороны поручил разработать законопроект о легализации двойного гражданства. При этом чиновникам будет запрещено иметь паспорт другого государства.
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