Шмыгаль назвал примерные цены на COVID-вакцину от коронавируса

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что вакцина от коронавируса будет продаваться в коммерческих учреждениях по цене вакцины от гриппа. Он прогнозирует, что цена препарата составит от 300 до 1200 гривен.
Об этом он заявил в интервью «Фокусу».
«Думаю, если вакцины от гриппа или дифтерии в коммерческом использовании стоят 300−1200 гривен, то вакцина от COVID-19 будет в этих пределах», — заявил он.
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По словам премьера, сейчас цена вакцины от COVID у производителя колеблется от 15 до 20 долларов. При этом он считает, что вскоре на рынке будет высокая конкуренция.
«Идут испытания новых вакцин, производители быстро разворачивают мощности, через несколько месяцев конкуренция будет очень высока. Это сбалансирует рынок», — добавил он.
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