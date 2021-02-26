Две трети украинцев заметили рост тарифов на коммуналку

Две трети украинцев уверяют, что стоимость их коммунальных услуг за январь 2021 по сравнению с декабрем 2020 года выросла.

Об этом говорят данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Справилась ли власть с задачей снижения тарифов на коммуналку:

81,9% респондентов считают, что в январе власть не справилась с задачей снижения коммунальных тарифов;

считают, что справилась – 9,4%;

8,6% затруднились ответить на вопрос.



Таблица: КМИС

Изменилась ли стоимость коммунальных услуг:

64,7% респондентов считают, что стоимость их коммунальных услуг за январь 2021 по сравнению с декабрем 2020 года выросла;

19,6% утверждают, что почти не изменилась;

уменьшилась – 5,6%;

10,1% затруднились ответить на вопрос.



Таблица: КМИС

Справка Finance.ua:

Киевляне накопили долг за потребленное тепло и горячую воду в размере почти 4,2 млрд грн. Чтобы урегулировать задолженность за отопление и горячую воду, необходимо заключить договор о рассрочке задолженности и ее оплате частями.

Жители многоквартирных домов получат платежки за февраль 2021 года «без всяких скидок».

У потребителя есть возможность снизить размер платы за коммунальные услуги в случае их отсутствия или предоставления не в полном объеме, а также снижения их качества.

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