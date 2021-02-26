Каждый украинец имеет право на 2 га бесплатной земли

В Украине закон гарантирует каждому гражданину возможность бесплатно приватизировать до 2 га земли, тогда как ранее эксперты заявляли, что через 10 лет после запуска рынка земли ее стоимость может вырасти до 4−4,5 тыс. долл. за 1 га.
Сообщается, что на практике чиновники находят причины, чтобы не оформлять участки бесплатно.
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Так, на этапе подготовки документов на участки оказывается, что разработка документации землеустройства обойдется в 30 тыс. грн.
Очень часто местные власти заявляют, что участки уже «зарезервированы», например, участниками боевых действий. Или свободных гектаров вообще не осталось".
Глава комитета по земельному праву Ассоциации адвокатов Украины Виктор Кобылянский считает, что от идеи получить бесплатно 2 га земли лучше вовсе отказаться.
«Это требует или огромных усилий, или включения затратных коррупционных механизмов, или обжалования отказов в судах. Но суды могут затянуться на годы, а за это время землю отдадут кому-то другому», — говорит он.
В Геокадастре признают и случаи злоупотребления. Некоторые украинцы умудрились получить по 2 га сразу в нескольких регионах. Годами власть раздавала земли, при этом не было единого реестра.
Согласно закону для получения 2 га земли достаточно собрать документы и обратиться к местной власти.
Нужно заранее выбрать участок и иметь следующие документы:
Как рассказал нардеп от «Слуги народа» Дмитрий Соломчук, через 2−3 года стоимость земли в Украине будет более 5 тысяч евро, а после 2026 г. гектар будет стоить свыше 10 тысяч евро", — сообщает Обозреватель.
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