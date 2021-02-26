Рада продлила сроки установки счетчиков газа для населения

В Украине продлили сроки установки счетчиков потребителям природного газа. Их продлили до 1 января 2023 года.
За законопроект №4248-1 проголосовали 244 парламентария.
Что предусматривает закон:
Закон не касается вопросов функционирования местного самоуправления, прав и интересов территориальных общин, местного и регионального развития, социально-трудовой сферы, прав лиц с инвалидностью, сферы научной и научно-технической деятельности.
Цель проекта:
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Кабинет Министров в трехмесячный срок со дня вступления в силу этого закона должен разработать и утвердить порядок компенсации понесенных расходов бытовым потребителям, которые обеспечили установку индивидуальных счетчиков газа за собственные средства, в размере средневзвешенной стоимости такой установки счетчиков субъектами хозяйствования, осуществляющими распределение природного газа на соответствующей территории.
По информации народных депутатов, сейчас в Украине не имеют счетчиков газа около 2,1 млн домохозяйств, где проживает примерно 5,5 млн человек.
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