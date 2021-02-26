Рада продлила сроки установки счетчиков газа для населения

В Украине продлили сроки установки счетчиков потребителям природного газа. Их продлили до 1 января 2023 года.

За законопроект №4248-1 проголосовали 244 парламентария.

Что предусматривает закон:

закон продлевает сроки установки индивидуальных счетчиков для населения, проживающего в квартирах и частных домах, в которых природный газ используется для приготовления пищи, до 1 января 2023 года. Ранее предполагалось, что конечный срок установки таких счетчиков – 1 января 2021 года.

Закон не касается вопросов функционирования местного самоуправления, прав и интересов территориальных общин, местного и регионального развития, социально-трудовой сферы, прав лиц с инвалидностью, сферы научной и научно-технической деятельности.

Цель проекта:

выполнение требований Закона Украины «Об обеспечении коммерческого учета природного газа», в частности, улучшение организации работы по введению 100% коммерческого учета природного газа (для населения, проживающего в квартирах и частных домах, в которых природный газ используется для приготовления пищи).

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Кабинет Министров в трехмесячный срок со дня вступления в силу этого закона должен разработать и утвердить порядок компенсации понесенных расходов бытовым потребителям, которые обеспечили установку индивидуальных счетчиков газа за собственные средства, в размере средневзвешенной стоимости такой установки счетчиков субъектами хозяйствования, осуществляющими распределение природного газа на соответствующей территории.

По информации народных депутатов, сейчас в Украине не имеют счетчиков газа около 2,1 млн домохозяйств, где проживает примерно 5,5 млн человек.

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