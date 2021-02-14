День финансов: «налог на Google», отсрочка установки счетчиков газа, приватизация госбанков в Украине

В среду, 17 февраля были приняты важные решения:

«Налог на Google». Верховная Рада приняла за основу законопроект о так называемом «налоге на Google». Он предусматривает введение налога с продаж электронных услуг. Закон предлагает изменить Налоговый кодекс. Из него хотят исключить норму, согласно которой резиденты при выплате нерезидентам дохода за производство и/или распространение рекламы должны платить налог по ставке 20% суммы таких выплат за свой счет.

Отсрочка установки счетчиков газа. Верховная Рада приняла за основу законопроект, предусматривающий продление конечных сроков установки индивидуальных счетчиков для населения до 1 января 2023 года.

Цифровые водительские права = бумажным. Верховная Рада приравняла цифровые водительские права в приложении «Дія» к бумажным. Теперь водитель может предъявить электронное удостоверение водителя, электронное свидетельство о регистрации транспортного средства, договор ОСАГО полицейскому для удостоверения своей личности и права на вождение. А зарегистрировать новое авто, по словам главы МВД Арсена Авакова, можно будет прямо в салоне при его покупке.

Бюджет Пенсионного фонда на 2021. Кабинет министров утвердил бюджет ПФ на 2021 год. Общая сумма доходов бюджета Пенсионного фонда на 2021 год составляет 495 502 млн грн. Решение учитывает повышение выплат таким категориям.

Адаптивный карантин 2. Кабинет министров сегодня принял постановление о введении адаптивного карантина в Украине. Новые карантинные зоны начнут действовать с 22 февраля. Зеленый, желтый и оранжевый уровни устанавливаются по результатам ежедневной оценки соответствующих признаков эпидемиологической опасности.

Защита инвесторов на рынке недвижимости. Также в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о гарантировании прав на объекты недвижимого имущества, который должен защитить права инвесторов и навести порядок на рынке недвижимости. Сейчас в связи с несовершенством законодательного регулирования инвесторы подолгу не могут ни получить в собственность объекты недвижимого имущества, ни вернуть средства, привлеченные в строительство таких объектов.

Открытие счета в банке. Как сообщает Министерство юстиции, открывая банковский счет и подписывая договор с банком, следует сперва внимательно ознакомиться с условиями обслуживания. Вот на что необходимо обратить внимание.

А узнать о приватизации госбанков в Украине, ее целях и возможных последствиях можно в новом материале Finance.ua о трансформации банковской системы Приватизация госбанков в Украине: цели и возможные последствия. 🏛