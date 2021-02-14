Зарегистрировать новое авто можно будет прямо в салоне

Правительство поддержало инициативу Министерства внутренних дел по упрощению процедуры приобретения транспортного средства.

Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков в Twitter.

По словам Авакова, теперь зарегистрировать авто для доставки и получить полный комплект документов возможно прямо в автосалоне без посещения сервисного центра МВД.

Уряд підтримав ініціативу МВС щодо спрощення процедури придбання транспортного засобу. Тепер зареєструвати € 661; 949;€ 666; та отримати повний комплект документів можливо прямо в автосалоні без відвідування СЦ МВС.

Це — черговий крок до створення сучасного державного сервісу МВС!€ 406;€ 578; pic.twitter.com/Lec5Biu0c3 — Arsen Avakov (@AvakovArsen) February 17, 2021

Суть проекта:

правительство вводит экспериментальный проект, касающийся возможности регистрации новых транспортных средств с участием субъектов хозяйствования, которые их реализуют. То есть покупатели будут официально получать регистрационные документы на транспортное средство и номерные знаки непосредственно в помещении автосалона, где автомобиль был приобретен.

Цель нововведения:

создание удобных и доступных условий получения услуг является одной из главных задач в сфере госрегистрации транспортных средств, ведь практика предоставления услуг в Украине обнажает немало проблем. Так, люди часто жалуются на сложность процедур получения услуг, их раздражает необходимость посещать значительное количество органов, учреждений, подавать множество документов и получать различные промежуточные решения (согласования, заключения) и тому подобное;

любые проверки, осмотры и экспертизы экспертных служб МВД для только что приобретенных новых транспортных средств не предусмотрены, поэтому учитывая международный и европейский опыт целесообразно привлекать к процедуре регистрации новых автомобилей непосредственно субъекты хозяйствования, которые осуществляют их продажу. Тем более, что и сами субъекты хозяйствования, которые осуществляют продажу новых транспортных средств, желают участвовать в их регистрации и обратились с аналогичной инициативой в МВД .

Кроме того, Кабинет министров также принял постановление, разрешающее заказывать или обменивать водительское удостоверение через через Единый веб-портал электронных услуг «Дія», а именно удостоверение впоследствии будет отображаться в приложении.

Вице-премьер — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров отметил, что это решение не отменяет необходимости предъявить медицинскую справку для получения водительского удостоверения. По словам Федорова, такую ​​справку нужно будет предъявить для того, чтобы забрать удостоверение.

Справка Finance.ua:

Верховная Рада приняла законопроект, которым предлагается усилить ответственность за отдельные нарушения правил дорожного движения.

Рада также приняла закон, в котором прописано, что при видеофиксации задержание авто инспекторами по парковке и полицейскими происходит без понятых, а проверка на опьянение — без свидетелей.

Цифровые права в приложении «Ді» приравняли к бумажным.