Зарегистрировать новое авто можно будет прямо в салоне

Правительство поддержало инициативу Министерства внутренних дел по упрощению процедуры приобретения транспортного средства.
Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков в Twitter.
По словам Авакова, теперь зарегистрировать авто для доставки и получить полный комплект документов возможно прямо в автосалоне без посещения сервисного центра МВД.
Уряд підтримав ініціативу МВС щодо спрощення процедури придбання транспортного засобу. Тепер зареєструвати € 661; 949;€ 666; та отримати повний комплект документів можливо прямо в автосалоні без відвідування СЦ МВС.— Arsen Avakov (@AvakovArsen) February 17, 2021
Це — черговий крок до створення сучасного державного сервісу МВС!€ 406;€ 578; pic.twitter.com/Lec5Biu0c3
Суть проекта:
Цель нововведения:
Кроме того, Кабинет министров также принял постановление, разрешающее заказывать или обменивать водительское удостоверение через через Единый веб-портал электронных услуг «Дія», а именно удостоверение впоследствии будет отображаться в приложении.
Вице-премьер — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров отметил, что это решение не отменяет необходимости предъявить медицинскую справку для получения водительского удостоверения. По словам Федорова, такую справку нужно будет предъявить для того, чтобы забрать удостоверение.
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