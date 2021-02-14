Разработан законопроект, который должен защитить инвесторов на рынке недвижимости

В Верховной Раде в среду, 17 февраля, зарегистрировали законопроект № 5091 о гарантировании прав на объекты недвижимого имущества, который должен защитить права инвесторов и навести порядок на рынке недвижимости, пишут nerukhomi.

Он был разработан заместителем председателя комитета Верховной Рады по вопросам строительства Еленой Шуляк и группой народных депутатов.

Как указано в пояснительной записке, документ заполнит ряд пробелов в законодательном регулировании строительной отрасли. Все определенные законом пути инвестирования и финансирования строительства объектов недвижимости не могут в полной мере защитить права инвесторов в строительство, обеспечить прозрачное привлечение средств и делают рынок строительства непривлекательным как для внутренних, так и для внешних инвесторов, а также защищают права инвесторов от недобросовестных застройщиков только декларативно. Это подтверждается имеющимся количеством жилых недостроев, строительство которых не завершается по многу лет.

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При заключении договоров, которыми предусматривается инвестирование в строительство объектов недвижимого имущества, большинство инвесторов не имеют всей информации по объекту строительства, наличию у заказчика строительства права на выполнение строительных работ, проектной документации на строительство, о реальном состоянии строительства объекта и т. д. Также инвестор лишен реальной возможности контролировать заказчика строительства. При этом заказчик строительства может вводить в заблуждение потенциальных инвесторов относительно важных для них сведений.

В связи с несовершенством законодательного регулирования инвесторы длительное время не могут ни получить в собственность объекты недвижимого имущества, ни вернуть средства, привлеченные в строительство таких объектов.

Чтобы исправить эту ситуацию, и был разработан законопроект № 5091. Его основной целью является создание механизмов для обеспечения государством прав на объекты незавершенного строительства и будущие объекты недвижимости, право на выполнение строительных работ по которым получены с даты вступления в силу законопроекта.

В пояснительной записке уточняется, что реализация данной инициативы не нуждается в дополнительном финансировании из государственного и местного бюджетов.

Справка Finance.ua:

В Верховной Раде 16 февраля зарегистрировали законопроекты №№ 5071 и 5072, касаюшийся реформирования и повышения ответственности в сфере градостроительной деятельности. Документы расширяют круг субъектов в сфере градостроения, имеющих право предоставлять сервисные услуги, монополистом которых на сегодня является государство.

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