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Утвержден бюджет Пенсионного фонда на 2021 год

Утвержден бюджет Пенсионного фонда на 2021 год

Кабинет министров утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2021 год.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

«Общая сумма доходов бюджета Пенсионного фонда на 2021 год составляет 495 502 млн грн. Собственные доходы (с учетом остатка на начало года) предусмотрены в сумме 3327 957,3 млн грн, из которых 293 887,3 грн — сумма единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, распределенная на общеобязательное государственное пенсионное страхование», — говорится в сообщении.

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Общий объем расходной части бюджета Пенсионного фонда Украины на 2021 год предусмотрен на уровне 495 502 млн грн.

Средства Государственного бюджета Украины на пенсионные программы составляют 195 319,4 млн, из которых на:

  • уплату единого взноса за отдельные категории лиц — 27 975,7 млн грн;
  • финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений, назначенных по пенсионным программам, и дефицита средств Пенсионного фонда Украины — 167 343,7 млн грн, в том числе:

— 145 260,1 млн грн — на пенсионное обеспечение военнослужащих, выплату пенсий, надбавок и повышений, назначенных по разным пенсионным программам;

— 21 723,6 млн грн — на покрытие дефицита средств Пенсионного фонда Украины, что на 16 726,9 млн грн меньше, чем в 2020 году;

— 360 млн грн — на погашение задолженности по пенсионным выплатам, финансируемым за счет средств государственного бюджета, по решению суда.

Решение учитывает повышение выплат:

  • 65-летним пенсионерам с января и декабря в связи с ростом минимальной заработной платы (минимальный размер пенсии на уровне 40% минимальной зарплаты),
  • компенсационные выплаты лицам, которым исполнилось 80 лет и которые достигли 75 лет;
  • повышение пенсионных выплат в связи с повышением прожиточного минимума с июля и декабря текущего года;
  • проведение перерасчета пенсий в соответствии с частью второй статьи 42 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (индексация).

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По материалам Finance.UA
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