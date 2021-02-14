Утвержден бюджет Пенсионного фонда на 2021 год

Кабинет министров утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2021 год.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.
«Общая сумма доходов бюджета Пенсионного фонда на 2021 год составляет 495 502 млн грн. Собственные доходы (с учетом остатка на начало года) предусмотрены в сумме 3327 957,3 млн грн, из которых 293 887,3 грн — сумма единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, распределенная на общеобязательное государственное пенсионное страхование», — говорится в сообщении.
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Общий объем расходной части бюджета Пенсионного фонда Украины на 2021 год предусмотрен на уровне 495 502 млн грн.
Средства Государственного бюджета Украины на пенсионные программы составляют 195 319,4 млн, из которых на:
— 145 260,1 млн грн — на пенсионное обеспечение военнослужащих, выплату пенсий, надбавок и повышений, назначенных по разным пенсионным программам;
— 21 723,6 млн грн — на покрытие дефицита средств Пенсионного фонда Украины, что на 16 726,9 млн грн меньше, чем в 2020 году;
— 360 млн грн — на погашение задолженности по пенсионным выплатам, финансируемым за счет средств государственного бюджета, по решению суда.
Решение учитывает повышение выплат:
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