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ВР приняла закон о «налоге на Google» за основу: что он предлагает

ВР приняла закон о «налоге на Google» за основу: что он предлагает

Верховная рада приняла за основу законопроект № 4184 о так называемом «налоге на Google». Он предусматривает введение налога с продаж электронных услуг.

«За» проголосовали 286 парламентариев, пишет РБК

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Что предполагается – отмена налога на репатриацию с доходов от рекламы, поскольку он сдерживает развитие рекламных услуг.

Предусматривается ввести для лиц, осуществляющих услуги в сфере электронной коммерции, упрощенную процедуру регистрации и уплаты налога на добавленную стоимость на услуги, которые они предоставляют в Украине.

Ранее глава финансового комитета Данил Гетманцев отмечал, что такие гиганты как Facebook, Viber и другие не платят НДС. По подсчетам государственный бюджет недополучает только от рекламных услуг 3 млрд гривен.

Закон предлагает изменить Налоговый кодекс. Из него хотят исключить норму, согласно которой резиденты при выплате нерезидентам дохода за производство и/или распространение рекламы должны платить налог по ставке 20% суммы таких выплат за свой счет.

Закон определяет перечень электронных услуг.

Документ освобождает от НДС поставки электронных услуг путем предоставления доступа к электронным образовательным (учебным) ресурсам в рамках оказания образовательных услуг.

Проект включает нерезидентов в перечень лиц, которые регистрируются плательщиками НДС, и устанавливает правила определения места поставки электронных услуг (B2C).

При этом предусматривается упрощенная процедура регистрации плательщика НДС для поставщиков-нерезидентов. Она может осуществляться удаленно в электронной форме на специально разработанном веб-портале. Уплата налогового обязательства для нерезидента будет в иностранной валюте.

Нерезидентов освобождают от обязанности регистрировать налоговые накладные.

Справка Finance.ua:

  • Некоторые страны уже ввели так называемый «налог на Google». В 2013 году Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) на заседании G20 был презентован план создания глобального электронного налога.
  • Документ, названный «поворотным моментом в истории международного сотрудничества» и предусматривавший введение обязательной уплаты налогов с прибыли, ужесточение требований к нерезидентам и офшорным зонам, был в целом одобрен правительствами более чем 60 стран (по состоянию на прошлый год их число увеличилось вдвое), однако воплотить его в жизнь до сих пор так и не удалось.
  • В конце 2020 года депутаты обсуждали возможность налогообложения доходов Google, Netflix и Amazon, а также компаний, продающих видео, музыку, рекламу, игры и доступ к облачным сервисам хранения. Впервые в парламенте эту идею озвучили осенью 2019 года, а в ВР зарегистрировали соответствующий законопроект.
По материалам Finance.UA
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