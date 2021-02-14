ВР приняла закон о «налоге на Google» за основу: что он предлагает

Верховная рада приняла за основу законопроект № 4184 о так называемом «налоге на Google». Он предусматривает введение налога с продаж электронных услуг.
«За» проголосовали 286 парламентариев, пишет РБК
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Что предполагается – отмена налога на репатриацию с доходов от рекламы, поскольку он сдерживает развитие рекламных услуг.
Предусматривается ввести для лиц, осуществляющих услуги в сфере электронной коммерции, упрощенную процедуру регистрации и уплаты налога на добавленную стоимость на услуги, которые они предоставляют в Украине.
Ранее глава финансового комитета Данил Гетманцев отмечал, что такие гиганты как Facebook, Viber и другие не платят НДС. По подсчетам государственный бюджет недополучает только от рекламных услуг 3 млрд гривен.
Закон предлагает изменить Налоговый кодекс. Из него хотят исключить норму, согласно которой резиденты при выплате нерезидентам дохода за производство и/или распространение рекламы должны платить налог по ставке 20% суммы таких выплат за свой счет.
Закон определяет перечень электронных услуг.
Документ освобождает от НДС поставки электронных услуг путем предоставления доступа к электронным образовательным (учебным) ресурсам в рамках оказания образовательных услуг.
Проект включает нерезидентов в перечень лиц, которые регистрируются плательщиками НДС, и устанавливает правила определения места поставки электронных услуг (B2C).
При этом предусматривается упрощенная процедура регистрации плательщика НДС для поставщиков-нерезидентов. Она может осуществляться удаленно в электронной форме на специально разработанном веб-портале. Уплата налогового обязательства для нерезидента будет в иностранной валюте.
Нерезидентов освобождают от обязанности регистрировать налоговые накладные.
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